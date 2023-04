Zowel DS Podcastfestival als de Oorkondes keren in november terug naar Oostende

Na een erg succesvolle eerste editie van DS Podcastfestival in april 2022, keert het podcastfestival van De Standaard en Toerisme Oostende terug naar Kursaal Oostende op vrijdag 10 en zaterdag 11 november. Ook de uitreiking van de Oorkondes, de Vlaamse podcastprijzen, verhuist mee naar november.

Zevenhonderd bezoekers voor de ‘industriedag’ op vrijdag, iets meer dan drieduizend bezoekers voor het publieksfestival op zaterdag, de eerste editie van DS Podcastfestival miste vorig jaar zijn start niet. Met de makers van (inter)nationale toppodcasts als The Daily, The Trojan Horse Affair, De Deventer mediazaak, Welcome to the AA, Hey Paul, Koolcast en De volksjury op de affiche mocht dat misschien niet verbazen. Al bleef die eerste editie toch een sprong in het duister. Want een podcastfestival, wat is dat juist?

Het antwoord? Talks, masterclasses, panelgesprekken, workshops, luistersessies, live-opnames, maar ook veel interactie en dynamiek. Die inhoudelijke lijn trekt ook de tweede editie van DS Podcastfestival dit jaar door – andermaal in Kursaal Oostende. Vrijdag 10 november wordt opnieuw een dag voor zowel beginnende als professionele podcastmakers, maar ook voor bedrijven en scholen. Zaterdag 11 november is dan weer de dag waarop het publiek kan proeven van een rist toonaangevende podcastmakers uit binnen- en buitenland.

Ook de Oorkondes, de Vlaamse podcastprijzen, worden voor de tweede keer uitgereikt tijdens DS Podcastfestival – op vrijdag 10 november, om precies te zijn. Vorig jaar waren er Oorkondes voor Topdokters: Patiënt Pedro (Story), Het complot tegen de waarheid (Nieuws), Fichebak (Inzicht), Mercury Mysteries (Cultuur), Zwijgen is geen optie (Talk), De volksjury (publieksprijs) en Xander De Rycke (carrièreprijs). De komende maanden buigt een jury van podcastliefhebbers uit de media en cultuurwereld zich over alle podcasts gemaakt tussen 1 oktober 2021 en 31 augustus 2023.

In juni worden de eerste namen voor het festival bekendgemaakt en start ook de ticketverkoop. De volledige line-up en de nominaties van de Oorkondes volgen na de zomer.