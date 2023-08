Zoute Sale veilt 100 unieke wagens Knokke-Heist

De Zoute Grand Prix vindt dit jaar plaats van 5 tot 8 oktober in Knokke-Heist. Het Britse veilinghuis Bonhams zal honderd unieke wagens bij elkaar brengen. Zo meldt de organisatie dinsdag. Vanaf 5 oktober zijn de wagens te bewonderen in het strandpaviljoen voor het Albertplein. De veiling van de wagens vindt plaats op zondag 8 oktober.

Het veilinghuis Bonhams zal ruim 100 wagens veilen, gaande van vooroorlogse racewagens tot vintage supercars en moderne hypercars. De blikvanger onder de modellen is alvast een Ferrari 250GT uit 1959 die geschat wordt tussen de 5 en 7 miljoen euro. De wagen reed in 1960 mee in de Tour de France. Verder is er een Bentley S1 Continental ui 1956 die naar schatting tussen de 1 en 1,5 miljoen euro zou moeten opbrengen. Ook wordt een Porsche Carrera GT uit 2005 er geveild, met een schatting van 1 tot 1, 2 miljoen euro.

Vorig jaar bracht de veiling het recordbedrag van 25 miljoen euro op. “Dit jaar worden twintig wagens meer aangeboden dan tijdens vorige editie. Het zou dus kunnen dat dit opnieuw een recordeditie wordt”, klinkt het bij de organisatie.

Vanaf 5 oktober kan het grote publiek de wagens komen bewonderen in The Gallery by EY, het strandpaviljoen dat zal worden opgebouwd op het strand voor het Albertplein. De veiling zelf vindt plaats op zondag 8 oktober.