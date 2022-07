Zoute Grand Prix laat Brugge links liggen

Van het eind mei 2021 met veel bombarie aangekondigde evenement ‘Zoute Grand Prix Car Week’ begin oktober, waarbij naast Knokke-Heist voor het eerst ook Brugge en Oostende zou betrokken worden, blijkt niet veel in huis te komen. “Wij verwelkomden het evenement graag met open armen, maar de organisatie liet me weten dat het niet haalbaar is”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

De gebroeders Bourgoo, sinds jaar en dag organisator van evenementen met oldtimers en andere fraaie wagens, hadden eind mei vorig jaar kosten noch moeite gespaard om de vernieuwde, fors uitgebreide versie van hun populaire Zoute Rally voor te stellen. Het evenement zou omgedoopt worden tot Zoute Grand Prix Car Week en het grote nieuws was dat naast Knokke-Heist ook de steden Brugge en Oostende een grote rol zouden spelen. “We gaan een versnelling hoger schakelen”, klonk het. Niet alleen auto’s maar ook kunst en andere mooie dingen des levens zouden aan bod komen in het vernieuwde concept.

Prado Bruges

Voor wat Brugge betreft zou het hart van het evenement het Prado Bruges worden: een exclusieve expositie van 25 gerenommeerde autorestaurateurs in een indrukwekkende constructie van glas en smeedijzer op ’t Zand. En er zou ook een wandeling zijn langs unieke historische wagens die opgesteld staan op de mooiste plaatsen van de binnenstad. Maar dat liep dus toch niet helemaal zoals gepland. Door de coronacrisis trokken veel deelnemers zich volgens de organisator voor de Prado Bruges terug. Daarom werd de Prado Bruges in de chique constructie op ’t Zand dus afgelast maar de liefhebbers kregen wel de kans om een aantal mooie bolides op onder meer de Markt te bewonderen. De organisatie maakte zich toen sterk dat de Prado Bruges in 2022 zeker wél op ’t Zand zou staan.

Maar wat blijkt nu: ook dit jaar zal dat niet het geval zijn. “Er zal natuurlijk wel een Zoute Rally zijn maar Brugge zal daar alvast niet in die mate een rol in spelen zoals aangekondigd was”, zegt woordvoerder Frédéric De Gezelle. “Voorlopig kunnen we daar geen verdere commentaar op geven.”

Afgeblazen

We polsten intussen ook eens bij burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Wij stonden klaar om het evenement met open armen te ontvangen, maar een tijdje terug liet de organisatie me weten dat het toch niet haalbaar zou zijn wegens te veel deelnemers die zich hebben teruggetrokken”, stelt De fauw. “Aanvankelijk informeerden de organisatoren nog om in de plaats van de constructie op ’t Zand het nieuwe beurs- en congresgebouw te gebruiken maar ook dat werd inmiddels afgeblazen.”

