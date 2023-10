Zoute Grand Prix 2023 breekt alle records: 27,2 miljoen euro (!) opbrengst tijdens veiling exclusieve wagens

De Zoute Sale by Bonhams, het hoogtepunt van de Zoute Grand Prix in Knokke-Heist, heeft zondag een recordbedrag van 27,2 miljoen euro opgeleverd. Onder meer een Ferrari 250 GT Berlinetta ‘Tour de France’ uit 1959 wisselde van eigenaar voor ruim 4,8 miljoen euro.

Nadat de veiling vorig jaar afklopte op een recordbedrag van 25 miljoen euro, stoot deze dit jaar door naar het duizelingwekkende bedrag van 27,2 miljoen euro voor 147 aangeboden wagens, motoren en memorabilia.

Grootste editie

Met 30.000 bezoekers voor de twee strandpaviljoenen – los van de talloze bezoekers in het straatbeeld doorheen de vierdaagse – was de 14de editie ook meteen de succesvolste tot nu toe, laat de organisatie weten. Met een opvallende ‘prestatie’ van de Zoute Gallery by EY. Dit gloednieuwe 7.000 vierkante meter grote strandpaviljoen, opgebouwd aan het Albertplein, bood onderdak aan alle historische wagens en was al van bij de start van het event helemaal uitverkocht voor het weekend.

Naar het buitenland

Gesterkt door het grote succes, maken Filip en David Bourgoo, de organisatoren van de Zoute Grand Prix, meteen de internationale expansie van hun evenement bekend. Zo zal het evenement van 5 tot en met 8 juni 2024 een editie organiseren onder de naam Zoute Grand Prix @ Luxembourg, inclusief een rally met historische wagens, een GT Tour en een expositie en veiling van unieke wagens in de oude binnenstad. Van 5 tot 8 september 2024 verplaatst de Zoute Grand Prix zich dan weer naar het Zwitserse Gstaad.

“We breiden nu uit: er komt een Zoute Grand Prix in Luxemburg en Zwitserland”

“We merken dat we met de Zoute Grand Prix een unieke succesformule hebben gevonden”, zegt Filip Bourgoo. “Het samenbrengen van de toekomst van de automobiel, met hedendaagse constructeurs die hun nieuwste modellen en prototypes voorstellen, en het rijke verleden met een rally van historische wagens en een veiling, is enig in zijn soort. Tussen de verschillende rally’s door die we het hele jaar organiseren, reis ik de wereld rond en ga ik op bezoek bij collega’s en automobielclubs. Daar merkte ik dat er heel veel interesse in onze manier van aanpak en het succes van ons event.”

Knokke op de kaart

“Al snel werden er gesprekken opgestart die zich vandaag concretiseren in de aankondiging van een Zoute Grand Prix in Luxemburg en Zwitserland”, gaat hij verder. “De editie in Knokke-Heist blijft het ‘flagship’ van onze organisatie. We zijn ervan overtuigd dat we met onze expansie bijdragen om de gemeente Knokke-Heist internationaal nog meer op de kaart te zetten.” (MM)