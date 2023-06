Zonovergoten editie van ‘Ostendaise’ klokt af op meer dan 22.000 geserveerde gerechten

Het culinaire festival ‘Ostendaise – North Sea Food Fest’ blikt terug op een zonovergoten topweekend. Meer dan 22.000 gerechten gingen dit weekend over de toonbank op het Zeeheldenplein. Bezoekers genoten twee dagen lang ten volle van al het lekkers dat culinair Oostende te bieden heeft: fijne gerechtjes, Oostendse oesters, aangepaste wijnen, champagne en nog veel meer. Kortom, een sfeervol weekend vol heerlijke gerechten met zicht op zee.

24 Oostendse chefs lieten bezoekers twee dagen lang, met zicht op zee, genieten van heerlijke gerechtjes tijdens ‘Ostendaise – North Sea Food Fest’. De rode draad in alle gerechtjes was de Noordzee, van zeekraal tot Noordzeevis. Dit jaar waren er voor het eerst ook een vegan gerecht en enkele vegetarische varianten verkrijgbaar. Vijf Oostendse sommeliers selecteerden aangepaste wijnen om het beste uit de gerechten naar boven te halen. Wie na al de culinaire topgerechten nog een plaatsje over had, kon kiezen uit twee ambachtelijke desserts. De restaurants spreken over een topweekend. Er werden meer dan 22.000 gerechtjes verkocht.

“De Oostendse restaurants hebben het beste van zichzelf gegeven om de vele bezoekers te laten genieten van het culinaire aanbod dat onze stad te bieden heeft.”, zegt Burgemeester Bart Tommelein. “Het stralende weer maakte de beleving met zicht op zee compleet. ‘Ostendaise – North Sea Food Fest’ is uitgegroeid tot één van onze Oostendse topevenementen, met volgend jaar de tiende editie op de agenda.”

Succes voor nieuwe deelnemers

Naast de vaste waarden kon je dit jaar ook enkele restaurants ontdekken die voor het eerst deelnamen aan ‘Ostendaise – North Sea Food Fest’. Bar Bristol, Cultuurcafé De Grote Post, Restaurant Venetiaanse Gaanderijen en Mac Moules konden meteen op veel belangstelling rekenen en spreken van een geslaagde deelname.

Het legendarische Hotel du Parc, die midden juli de deuren opnieuw opent na een grondige renovatie, kan ineens een voorsmaakje voorschotelen. Belle de Jour maakte dan weer een zeer geslaagde comeback. Alle deelnemende restaurants kijken er naar uit om nieuwe klanten in het restaurant te ontvangen na deze kennismaking op het Zeeheldenplein.

Culinair genieten met zicht op zee

DJ’s zorgden de voorbije dagen voor leuke zomerse vibes. Op en rond de petanquebaan was het heerlijk vertoeven om helemaal in vakantiestemming te komen. De organisatie geeft alvast mee dat ze onmiddellijk aan de slag gaan om de tiende editie volgend jaar vorm te geven.