Zonnige en sfeervolle kermis in het park van Ruiselede

De koude wind speelde de fietsers op vrijdag en de lopers op zaterdag zeker parten tijdens de kleine kermis van vorig weekend. De 270 sneukeltoerpeddelaars waren enthousiast bij aankomst, voor sommigen waren de zandstroken te hard labeur voor hun e-bike. De Molendorploop van zaterdag met drie runs voor kids en de wedstrijd over 6 en 9 km verliep onder een stralende zon en met de morele steun van een ruim opgekomen publiek. Er namen zowat 100 atleten deel. Bij de heren over 6 km (zie foto links) won Yorich Maenhout voor Alexander Heggerick en Steven Mommerency, die geflankeerd worden door sportraadvoorzitter Hans Decock en sportschepen Frans Debouck. Organisatorisch verliep de driedaagse volgens het opgestelde draaiboek. Met drie koersen op zondag was veloclub Ruiselede Sportief weer prominent aanwezig op de kermisaffiche, met animatie, sportief hoogstaand spektakel en nostalgie met komische toets (zie foto rechts). Veloclub Ruiselede Sportief was bij monde van voorman Kris Spiesschaert unaniem verheugd over deze kermiszondag: “In tegenstelling tot paasmaandag toen een kletsnatte verdoemdag hadden we nu de weergoden aan onze kant. Heerlijk zonnig en sfeervol in het Park, mede dankzij de muziek. Op het gesloten koerscircuit van 2 km genoten de bezoekers van het sprankelende spektakel met 35 retrofietsers, met daarbij het oude R4-tje van de Rijkswacht van toen, in de outfit ook van die periode, en met schelklinkende sirene. Voor de G-koers daagden 26 sporters op en 51 voor de wielertoeristen, die er een stevige snelheid op nahielden.” (RV/foto’s RV)