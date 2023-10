Zonnige eerste editie van BLVD RSL, opvolger van Westlaanpromenade: “Ideaal om nieuwe klanten te lokken”

Met wat hulp van het mooie weer bracht de eerste editie van Boulevard Roeselare, de opvolger van de Westlaanpromenade, zondag serieus wat volk op de been. “We merken heel wat enthousiasme bij de handelaars en de bezoekers.”

Met Boulevard Roeselare, kortweg BLVD RSL, is er een opvolger voor de Westlaanpromenade. Een twintigtal handelszaken zetten zondag hun deuren open voor het grote publiek. Op de koppen lopen was het zeker niet, maar toch blikt de organisatie tevreden terug.

“We merken toch heel wat enthousiasme bij de handelaars en de bezoekers. Wij zitten met ’t Garnierdershuis zelf wat aan het uiteinde van het parcours, waardoor bezoekers misschien minder de weg naar hier vinden. Maar diegenen die over de vloer komen, bezoeken BLVD RSL met gerichte vragen. Centraler op het parcours was het best wel druk”, aldus Hubert Vervisch, voorzitter van de organisatie.

Ook andere straten

Ook de plaatselijke horeca pikte een graantje mee. Zo was het erg druk nabij horecazaak Sherry’s Pub. “Het is leuk om te zien dat hun eerste deelname direct loont”, aldus Hubert. De organisatoren van BLVD RSL hopen de komende jaren ook de zijstraten van de Westlaan te betrekken bij het gebeuren. Dat lukte dit jaar al met onder andere de deelname van bakkerij Java uit de Hoogleedsesteenweg. “Op deze manier lokken we ook nieuwe klanten en maken we duidelijk dat we voortaan ook op zondagmiddag open zijn. Zelf geef ik ook yogales binnen de zaak van Jade Vervisch die hier gevestigd is. Met de combinatie van lekkere taartjes en uitleg over de yogalessen kunnen we tijdens Boulevard Roeselare veel mensen bereiken.”