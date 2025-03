Zonnige carnavalsstoet brengt zo’n 10.000 mensen op de been in Blankenberge

Onder een stralende zon en massale belangstelling – zo’n 10.000 mensen – trok de carnavalsstoet deze middag door de Blankenbergse centrumstraten.

Vooral de gemeenteraadsverkiezingen van oktober – en de daaropvolgende moeizame coalitieonderhandelingen in Blankenberge – waren daarbij een dankbaar thema.

De Daring Boys zagen er ‘koas met goaten’ in, voor De Farildes was ‘politiek gefloater’ onvermijdelijk. Een ander terugkerend thema, was de noodkreet van de carnavalisten om extra centen voor carnaval. De Jokers strooiden daarom zelf met geld, De Splenterbomme verwees naar de bloemenstoet: ‘wieder doent nie goeid want al us geld goat noar den andere stoet’.

Onder het motto ‘geknipt of bezopen, de coiffeurs zien tenminste open’ bracht carnavalvereniging Kanong een in memoriam voor de vele verdwenen cafés in de badstad. De Fliereflûters bouwden zelf dan maar een feestje met disco Tanghe. De Pekkers brachten dan weer een ode aan Urbanus, die aan zijn laatste tournee begonnen is.

