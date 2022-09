Zonnig en gezellig kermisweekend brengt heel wat volk op de been

De kermis in Reninge was over de hele lijn een succes. Zowel de quiz van kwisteam Judokus op vrijdag, de fuif Café Backaré van Jeugdvoetbal Lo-Reninge op zaterdag als de tweedehandsbeurs van de Gezinsbond, het eetfestijn van de Pollepeltrappers en de kermisstoet op zondag brachten heel wat volk op de been.

De kermis startte traditietrouw vrijdagavond met een quiz. Hiervoor schreven zich 46 teams in (zie hieronder). Op zaterdag organiseerde Jeugdvoetbal Lo-Reninge voor de allereerste keer de fuif Café Backaré in de feesttent op het dorpsplein. Kermiszaterdag begon alvast goed voor de voetbalploeg, want in de vooravond klopten ze in de eerste competitiematch van het nieuwe seizoen de buren uit Alveringem met 5-2. Die overwinning moest dus gevierd worden. Eerst werd verbroederd in de voetbalkantine, waarna iedereen afzakte naar Café Backaré om het feest verder te zetten. In totaal lokte de fuif zo’n 250 bezoekers.

Tweedehandsbeurs

De Gezinsbond Reninge pakte zondagvoormiddag voor de allereerste keer uit met een tweedehandsbeurs in openlucht als opvolger van de kinderrommelmarkt die ze jarenlang organiseerden. “We veranderden van concept om zo een breder publiek te bereiken”, zegt voorzitter Dirk Snick. “De bedoeling was om meer volwassenen met kinderen te lokken.” De eerste editie was met twaalf standhouders alvast een succes. Bij de meeste kraampjes werd vooral speelgoed verkocht. “De Lego-setjes en boekjes ging vlot de deur uit”, zegt Kelly Denuwelaere. “Wat niet is verkocht, gaat naar de kringloopwinkel.”

Stoet

Ook wielertoeristenclub De Pollepeltrappers kan terugblikken op een geslaagd kermisweekend, want voor hun eetfestijn op zondagmiddag daagden maar liefst 400 eters op. Kermiszondag werd afgesloten met een stoet doorheen het centrum van Reninge. Op kop van de stoet liep de harmonie, gevolgd door reus Judokus. Traditiegetrouw is de stoet een weerspiegeling van de actualiteit. Onder meer het stikstofdebat kwam aan bod met niet mis te verstane boodschappen als Geen boer, geen voer, Met boerenverstand voed je het land, Met dit beleid worden boeren verleden tijd en Liever een koe die pist, dan het gezeik van een stikstofveganist.

Chiro Pimpernel maakte publiciteit voor zijn startdag op 25 september en de Gezinsbond Reninge voor zijn Café Soirée op 29 oktober. Ferm Reninge zette met Laat je ferm besmetten met het Ferm-virus zijn activiteitenaanbod in de bloemetjes met een knipoog naar het coronavirus. Voorts stapte ook een kudde schapen, netjes in het gareel gehouden door enkele honden, mee op en maakten enkele oldtimertractoren hun opwachting.