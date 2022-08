Zonnebeke maakt zich met ‘The Western Front Trail’ op voor grootste wandelevenement

Op 17 september 2022 is Zonnebeke met ‘The Western Front Trail’ het centrum van het grootste wandelevenement. Deelnemers wandelen 85, 65, 38 of 10 kilometer door het voormalige WOI slagveld.

“Kort na de ontwikkeling van ‘De Via Sacra – Western Front Way’ als de langste wandelroute in Noordwest-Europa nam Wandelsport Vlaanderen in 2021 het initiatief om een wandelevenement voor vrede te organiseren. De steden en gemeenten die de route in Vlaanderen ontwikkelden, de wandelverenigingen en Wandelsport Vlaanderen sloegen de handen in elkaar. Samen wandelen we met de vredesboodschap in ons hart. Dit niet de volledige 1.000 kilometer, maar wel een verkort traject van 85, 65, 38 of 10 kilometer door Vlaamse velden”, stelt Stefaan Bailleur promotor wandelsport Vlaanderen. “We danken de gemeenten die aan het project meewerken en de vijf plaatselijke wandelclubs van Zonnebeke, Wervik, Boezinge, Diksmuide en Nieuwpoort.”

Zonnebeke als gastgemeente

Zonnebeke weet met haar ligging op de Ieperboog maar al te goed welke gevolgen oorlog met zich meebrengt. De totale oorlog van 1914-1918 heeft het landschap en haar inwoners permanent veranderd. De vele begraafplaatsen, monumenten en musea herinneren ons voortdurend aan hetgeen zich hier afspeelde. “Als gastgemeente en wandelgemeente willen we vrede en begrip uitdragen over de grenzen heen en we zijn trots en voelen het als een eer dat The Western Front Trail Zonnebeke aandoet”, aldus toerismeschepen Joachim Jonckheere.

Aankomst MMP1917

Deelnemers starten en komen aan in Zonnebeke. Na registratie en het verkrijgen van het deelnemerspakket start het wandelen. Eén route vertrekt vanuit Nieuwpoort (85 km), twee vanuit Ieper (65 en 38 km) en één vanuit Zonnebeke (10 km) zelf. Voor de routes vanuit Nieuwpoort en Ieper worden bussen ingelegd. Iedereen komt uiteindelijk aan bij MMP1917.

Inschrijven voor het event kan enkel via vooraf inschrijving tot en met 15 september via westernfronttrail.be. (NVZ)