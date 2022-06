Zonnebatjes in Zonnebeke lokken veel volk op zaterdag, zondag is regen spelbreker

De 41ste editie van de Zonnebatjes zorgde niet voor de verwachte volkstoeloop. Na een uitstekende start op zaterdag was de overvloedige regen op zondag de grote spelbreker.

De Zonnebatjes, gewoonlijk goed voor enkele duizenden bezoekers, hebben bij hun 41ste editie de weergoden tegen zich gehad.

“Na zoveel jaren van mooi weer, denk je dat je dit niet overkomt maar als je buiten iets organiseert moet je er altijd rekening mee houden en heb je het niet in de hand. Met onze ploeg hadden we tijd nog moeite gespaard om van de Zonnebatjes een echte topper te maken na de sombere coronatijd”, klinkt het bij de organisatoren.

Alles begon uitstekend op zaterdag met tropische temperaturen. Het 17de schlagerfestival werd gesmaakt door het publiek. De coverband SB’s en de zes aangekondigde artiesten zorgden voor een bijzondere ambiance in het kasteeldomein.

“Onze nieuwe locatie is bijzonder goed en we zagen niks dan blije gezichten”, stelt Kristof. “Dit smaakt echt naar meer.”

De 2.000 aanwezigen genoten met volle teugen. Jammer dat 1 uur te vroeg de hemelsluizen werden opgezet en de regen met bakken viel. De fans van hoofdact Jan Smit bleven echter het slechte weer trotseren en dat deed ook Jan Smit zelf. Als mijn fans de regen trotseren doe ik het ook klonk het door de microfoon.

Braderie

Regen van de vroege morgen tot laat in de namiddag zorgde voor een domper op zondag. “Het was nochtans een topeditie met 100 deelnemers en 60 marktkramers. “We hebben alles laten doorgaan want zo maar de stekker uit dergelijke organisatie trekken doe je niet.”

“Wel zijn verschillende marktkramers wegens het slechte weer niet komen opdagen. Daardoor ontstonden er lege plaatsen in de straten en dat gaf natuurlijk geen mooie indruk. De meeste van onze plaatselijke deelnemers waren wel present.”

“Wanneer de regen in de late namiddag iets beter werd, kwam er toch nog wat volk opdagen. Dit bewijst dat we met de Zonnebatjes in de loop der jaren een trouw publiek hebben opgebouwd. Ook onze hoofdattractie Les Vâches Sacrées kon wegen de weeromstandigheden niet uitgaan en wordt verschoven naar de editie van 2023.”

Ondanks de mindere editie van dit jaar is men nu reeds volop aan het brainstormen voor volgend jaar. “Ook het eerste weekend van september zijn we terug paraat met Zonnebeke Feest met o.a. ons foodtruckfestival,” besluit Kristof

(NVZ)