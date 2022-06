Zonnebatjes beloven veel zon

Met een eerzame openingsreceptie in Spoorlijn 64 werd onder ruime belangstelling het startschot gegeven voor een tweedaags feestgedruis in Zonnebeke.

De Zonnebatjes op het eerste weekend van juni zijn alle vele jaren een begrip in de streek en zullen nu wellicht meer dan ooit heel wat volk aantrekken. De brainstorming die de leden van het Batjesplatform hebben doorgevoerd werpt duidelijk zijn vruchten af want nu al zijn er 2.000 tickets verkocht voor het schlagerfestival van zaterdagavond in het kasteelpark. Optredens zijn voorzien van coverband SB’s, Garry Hagger, Lindsay, Eveline, Cannoot, Jettie Pallettie, De Romeo’s en Jan Smit.

Bij mooi weer zal het terug op de koppen lopen zijn op zondag wanneer gans het centrum zal gonzen van diverse activiteiten. Zowel de Roeselare-, Ieper- als Langemarkstraat hebben iets specifieks te bieden met zowat 100 lokale handelaars en 60 marktkramers. In twee straten vinden heel wat optredens plaats en neemt men ook deel aan de actie 100% West- Vlaams, een actie van de provincie. In de Langemarkstraat vindt de achtste editie plaats van Place du Tertre onder het motto “Artiesten aan het werk”.

Artiesten , kunstenaars en creatievelingen zullen er hun ding kunnen doen en als top komen ook Les Vâches Sacrees van de Parijse Compagnie Benares langs om door de straten te trekken. Wie deze avond niet naar het schlagerfestival trekt kan ook gerust genieten van de kermissfeer in het dorp. Zondag zijn de centrumstraten van 9 tot 22 uur afgesloten en verkeersvrij. (ZB)