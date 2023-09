Zondag Western Day in De Macote

In café De Macote in de Stationsstraat in Wervik gaat er op zondag 1 oktober voor de tweede keer een Western Day door.

Het begint ‘s middags met een barbecue vanaf 12.30 uur. Deelname kost 20 euro. Kaarten zijn tot vrijdagavond te koop in het café. Om 15 uur is er linedance met The Golden Catalan Friends. Elke vrijdagavond pakken ze in Park ter Walle in Menen uit met een dansles. Nadien volgt vanaf 18 uur een optreden van The Panhandlers. Deze driekoppige band speelt country rock.

Wie komt in een cowboy outfit, krijgt van de uitbaters een gewone consumptie.

Op het terras ligt de houten dansvloer alvast klaar. Sinds de lockdown door de coronacrisis, ruim twee jaar geleden, staat het terras helemaal in het teken van western.