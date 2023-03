Zondag vindt vijfde editie van carnavalsstoet 2.0 plaats in De Panne: klaar voor kleurrijk feest

Sinds 2000 was er geen carnavalsstoet meer in De Panne, maar in 2016 bracht de vzw Carnaval De Panne daarin verandering. Voorzitter Dieter Devos zorgt op zondag 26 maart voor de vijfde keer – door corona was er drie jaar geen stoet – voor een schitterende, kleurrijke carnavalsstoet door de straten van de kustgemeente.

Dieter Devos was al als kind gefascineerd door carnaval in De Panne. Dat hij nu de stoet organiseert, is dus niet zo verrassend.

“Mijn vrouw en ik vonden het jammer dat er al sinds 2000 geen stoet meer was. We wilden zo’n leuk evenement niet laten doodbloeden en hebben daarom een vzw opgericht om de stoet te organiseren”, vertelt Dieter. Samen met de ondervoorzitter, secretaris en penningmeester probeert het koppel er telkens een prachtige stoet van te maken.

Organisatie

Bij de organisatie komt heel wat kijken. “We moeten eerst de goedkeuring hebben van de gemeente. Ook een machtiging van het gemeentebestuur om met niet gekeurde voertuigen door de straten te rijden hebben we nodig. Verder hebben we gesprekken gehad met de politie, het Rode Kruis en De Lijn. We moeten de trambaan twee keer oversteken, dus veiligheid is zeker belangrijk. Ja, er kruipen een paar maanden voorbereiding in de organisatie”, zegt Dieter. De vzw kan gelukkig rekenen op veel steun van Visit De Panne en van de twee carnavalsverenigingen van de gemeente: Orde van de Beren en Carnavalszotten Kort en Goed.

Reclamekaravaan

De vijfde editie van de carnavalsstoet belooft alvast veel moois. “Nieuw dit jaar is de reclamekaravaan die voor de stoet rijdt, met handelaars uit De Panne en Adinkerke. Zo willen we hen de kans geven om hun zaak in de kijker te zetten”, legt Dieter uit. “Ze mogen zelf meerijden met hun voertuig, op voorwaarde dat ze snoep of gadgets uitgooien. De mensen die geen eigen wagen hebben met reclame erop, geven we een plaatsje in de folders die worden uitgedeeld. Daarin staat ook de volgorde van de stoet. Verder wordt er tijdens de afterparty in feestzaal De Boare reclame gemaakt voor de handelaars, via projecties van hun zaak op groot scherm. We vragen geen geld, maar sponsoring in de vorm van snoep”, lacht Dieter.

“Er komen zelfs wagens uit Nederland”

De kleurrijke wagens in de stoet komen uit alle uithoeken van het land. “Enkele verenigingen en scholen van De Panne rijden mee. Verder hebben we ook gezorgd voor wagens uit Knokke, Bredene, Oostende, Maldegem, Aalst, Limburg. Zelfs uit Nederland komen er wagens”, vertelt Dieter.

Dank, vrijwilligers

Zo’n grote stoet kan alleen maar goed verlopen dankzij de hulp van vele vrijwilligers. “Maar liefst 32 mensen zullen ons helpen alles in goede banen te leiden. Zo lopen er ook begeleiders mee tijdens de stoet om ervoor te zorgen dat er niemand plots voor de wagens loopt. We zijn heel dankbaar voor al die helpende handen en hopen nog vele jaren het publiek gelukkig te maken met de carnavalsstoet.” (LB)

Zondag 26 maart, vanaf 14 uur. Parcours: Veurnestraat Kasteelstraat Zeelaan Zeedijk Leopold I-Esplanade Zeedijk Zeelaan Lindenlaan – Koningsplein. Er is ook kermis op het Marktplein.