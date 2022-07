Zondag van Kriekefeesten in Ingelmunster wordt een echte kinderdag

De Kriekefeesten vinden op vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 augustus plaats op een weide in de Kweekstraat. Het bestuur zet op zondag de kinderen centraal. De hele namiddag staat in het teken van de jongeren.

Op vrijdag begint de Krieke om 18 uur met een eucharistieviering in de feesttent. Vanaf 18.45 uur is er gratis receptie voor de wijkbewoners en sponsors, gevolgd door een Hakgroentenkaarting met gratis boterhammen met hoofdvlees.

Op zaterdag start om 9 uur een vinkenzetting. Om 14 uur is er een stratenloop van AVI. Vanaf 19 uur is er een Krieke-barbecue met beenhesp en frietjes.

Fantastische tijd

Zondag 7 augustus is er vanaf 10 uur kinderdag op de Krieke.

“Op zondag willen we onze locatie en activiteiten voor de kinderen uitspelen”, licht voorzitter Stijn Vanneste toe. “We hebben een mooi groot terrein ver weg van het verkeer, waar ouders hun kroost veilig kunnen laten spelen en zelf genieten van een natje en een droogje in goed gezelschap. Al sinds de start van de feesten zijn de kinderen een essentieel publiek. Ook ikzelf als kind van een bestuurslid beleefde er elke zomer een fantastische tijd. Ook nu nog helpen de kinderen van de bestuursleden mee, voor, tijdens en na de feesten.”

“Specifiek voorzien we op zondag een apart terrein voor de kinderen, waar ze kunnen spelen in een mooie landelijke omgeving. Met springkastelen, een grote zandbak, strobalen om te klimmen en te zitten. Ze kunnen zich vanaf 15 uur laten schminken, ze kunnen meedoen aan ‘de Leeuwentoren’, eventueel na een initiatie, er is het kindercircus om 15 uur, ze kunnen vanaf 14 uur leren schietlapschieten en deelnemen aan het kampioenschap eiergooien – ondertussen een legendarische activiteit op de Krieke, met een aparte categorie voor de jongsten. Vanaf 16.30 uur is er ballonvaart en daarna deejay Kristof.”

“Uiteraard zijn de volwassenen ook welkom. Er is een groot Krieketerras voorzien. Je kan ambachtelijke producten bekijken die gemaakt zijn op de Krieke zelf.”

(Patrick D.)