Zondag start ticketverkoop voor Campo Solar in Damme: “Nog groter!”

Op zondag 2 februari om 11 u precies start de ticketverkoop voor zomerfestival Campo Solar in Damme. Het al bijzonder grote festivalterrein wordt nog uitgebreid met drie hectare. “Zo kunnen we voldoende rustpunten en extra ruimte voor beleving aanbieden”, zegt organisator Karel Standaert.

Op 1, en 3 augustus is het opnieuw tijd voor Campo Solar, het steeds populairder wordend festival in de Damse polders. Bij Campo Solar is de sfeer en de beleving minstens even belangrijk als de muzikale line-up.

De organisatie laat nu weten dat de online ticketverkoop van start gaat zondag 2 februari om 11 uur. Tot en met 31 maart geldt er een lanceringsactie ‘4 tickets + 1 gratis’ voor dag- en weekendtickets. Ook voor de combibundel ‘weekendticket + Campo Lunar’ kan je genieten van deze actie. Kinderen tot en met 12 jaar zijn welkom zonder toegangsticket.

Nog groter

Nieuw is dat het festivalterrein, dat nu al verre van klein is, nog een stuk groter wordt. “Om iedereen optimaal te laten genieten van de kenmerkende Camposfeer en gezelligheid, breiden we we het festivalparadijs uit met drie hectare. Zo kunnen we voldoende rustpunten en extra ruimte voor beleving aanbieden in een uniek decor”, zegt organisator Karel Standaert.

Net als vorig jaar kan je ook overnachten midden in de natuur, op Campo Lunar. Centraal liggen het zwembad, de relax- en activiteitenzones en het gemeenschappelijke terras met een ontbijtplek tussen de zonnebloemen. De festivalgangers kunnen er ook bagels met eieren, boterkoeken, koffie en fruitsap bestellen.

Dit jaar zijn er enkele nieuwe campingformules, zoals het vriendenpakket. In dat pakket krijg je een speciaal gereserveerde plek op het terrein om met tien vrienden te verblijven in één grote tent. In dit logies is een koelkast boordevol met bier – namelijk vijftig pintjes – inbegrepen, en uiteraard ook elektriciteit. Enkel een matras en een slaapzak moeten zelf meegebracht worden.

Het koppelpakket is dan weer een glampingconcept voor twee personen in een waterdichte tipitent met veel comfort en ruimte. Je vindt er twee comfortabele opgemaakte bedden, elektriciteit en stoeltjes om buiten te zetten.