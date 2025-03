Zon en massaal opgekomen publiek maken van 47ste carnavalsstoet in Menen een topeditie

De 47ste Carnavalsstoet werd dankzij het zonnige weer een absolute voltreffer. De Menenaars zakten zondagnamiddag massaal naar het stadscentrum af om de carnavalsgroepen in actie te zien. In de omgeving van de Grote Markt was het drummen geblazen, ook in de Ieperstraat en de Rijselstraat stond het publiek rijen dik. Overal zaten de terrassen vol en de kermis draaide op volle toeren.

De reuzen van het ‘Comité de la Fête des Tisserands’ uit Halluin stapten voor het eerst sinds tien jaar weer mee op. Ook ‘Linda ut Wervik’ was een opmerkelijke gast. Met meisjeschiro Padiro uit Lauwe en KSA Grenswake Menen lieten ook de lokale jeugdbewegingen zich niet onbetuigd.

Laatste keer

Voor confrérie De Witte Koe, een van de vier carnavalsgroepen die Menen rijk is, was het de laatste keer dat ze in de stoet mee opstapten. Naar jaarlijkse gewoonte oogstten ze heel wat bijval met hun wagen boordevol spot met de lokale politiek. Een politiek kaartspel met de triomferende koning Eddy Lust, de ongekroonde koningin Griet Vanryckegem en de ultieme joker Renaat Vandenbulcke. Marc Vermeersch zorgde voor een aanstekelijke oorwurm op de tonen van ‘Bella Ciao’.

“’t Spel es gespeeld’, niet alleen voor de politici, maar ook voor ons. Te weinig jonge mensen zijn bereid om zich actief te engageren binnen onze vereniging. Bovendien is het elk jaar opnieuw een krachttoer om alles financieel rond te krijgen. Dit was onze laatste deelname. Jammer, maar het is nu eenmaal zo. Misschien komen we volgend jaar wel met iets anders op de proppen. We zullen nu veel tijd hebben om daarover na te denken”, klinkt het bij voorzitter François Beernaert en Mario Durieu.