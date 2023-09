Zomerse zoektocht ‘Zomerzoeken’ brengt elf winnaars op het podium

Zomerzoeken 2023 was aan de elfde editie toe en werd georganiseerd door Woestijnzwijn en gemeente Wingene. De winnaars kregen hun prijs.

Bij de zoektocht kregen de deelnemers de kans om te wandelen of te fietsen. Er was een keuzeaanbod met vijf verschillende tochten die elk een ander thema en opdracht kenden. Uit de binnengebrachte antwoordformulieren keurde de jury 1.281 routes goed. Dit is meteen het juiste antwoord op één van de schiftingsvragen. Een andere schiftingsvraag was het gewicht van de gebruikte popjes inschatten en het antwoord is 8.843 gram.

Hoofdwinnaar

De prijzenpot bestond uit een jaarabonnement van het cultureel seizoen voor elke winnaar bij een route en de tweede kreeg waardebonnen.

Bij ‘Raad je plaatje’ werd Nathan Vandecasteele eerste en werd Nathalie Rogiers tweede. ‘De mijne is de beste’ werd gewonnen door Luc Desoete en Carine Vandevijvere werd tweede. Marleen Opsomer werd eerste en Rhea Hack tweede dankzij de ‘Tegelwijsheden’. Bij ‘De kleine lettertjes’ werd Tonny Huvaere eerste en Robin Allaert tweede. Patrick Allaert werd eerste bij ‘Schoon volk’ en Kris Vansteelant werd tweede.

Tenslotte zat Charlotte Allaert na het indienen van alle correcte routes het dichtst bij de schiftingsvraag en zij won de hoofdprijs van 400 euro aan waardebonnen.