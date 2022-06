Zomermarktjes in Kortrijk vieren 20-jarig bestaan met vijf edities

De succesvolle Zomermarktjes in Kortrijk gaan dit jaar opnieuw door op het Jozef Vandaleplein en het Sint-Maartenskerkhof én wel met vijf edities. “Het succes is gemakkelijk samen te vatten: een drankje, een hapje, een stevige brok muziek, sfeer en setting”, zegt plaatsmeester Marcel Holvoet die er van dag één bij was in 2002.

Het idee van de Zomermarktjes komt van voormalig schepen Jean baron de Bethune in 2002. Toen waren het nog Zuiderse Zomermarkten met edities op het Casinoplein, het Schouwburgplein en de Veemarkt. “We wilden de thuisblijver een vakantiegevoel bezorgen”, zei de baron toen. Uiteindelijk kregen de marktjes hun vaste stek op het Jozef Vandaleplein en het Sint-Maartenskerkhof. Voor het eerst staan er dit jaar vijf edities gepland, telkens op donderdag: 30 juni, 7 & 14 juli en 18 & 25 augustus, telkens met twee groepen. De optredens starten om 18.30 en 20.30 uur.

Cocktails en streetfood

Naast het aanbod van de plaatselijke horecazaken staan er ook nog eens 25 Kortrijkse standhouders die de bezoekers verrassen met frisse cocktails, heerlijke wijnen en lekkere streetfood. Er zijn nog enkele plaatsjes beschikbaar. Wie belangstelling heeft, kan een mail sturen naar mathieu.dhantschotter@kortrijk.be en vermelden wat je wil verkopen op de marktjes. Een standplaats van 4 meter kost 130 euro (incl. BTW). In de prijs is eveneens elektriciteit inbegrepen.

“Voor vele Kortrijkzanen zijn de Zomermarktjes het échte startschot van hun zomer. Het is een fantastisch concept dat steeds in een zwoele en gemoedelijke sfeer verloopt”, besluit Wouter Allijns, schepen van Economie (Team Burgemeester).