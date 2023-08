Zomerconcert neemt je mee op het pad der liefde

De gemeentelijke cultuurraad programmeerde voor elk seizoen van 2023 een sfeerrijk concert. Het concept is eenvoudig: een muzikant en een zanger(es) brengen telkens een gevarieerde en toegankelijke selectie van liederen en instrumentale stukken in een van de vier prachtige polderkerken. Na de gesmaakte passage van Mieke Dhondt en Mithra Van Eenhooge in de Sint-Michielskerk, wordt ditmaal Nieuwmunster verwend. Voor dit zomerluik zakken twee jonge muzikanten naar het polderdorp af: sopraan Heleen Goeminne en harpiste Lise Vandersmissen nemen je in de Sint-Bartholomeuskerk mee op het grillige pad der liefde. Een pad dat niet altijd over rozen loopt, dat gepaard gaat met gelukzalige momenten en intense gevoelens, maar ook met hartverscheurende keuzes. Chansons d’amour is een liedrecital samengesteld uit 19de- en 20ste-eeuwse met Franse composities van onder anderen Gabriel Fauré, Rynaldo, Hahn en Francis Poulenc. Laat je meevoeren door de hemelse klanken van de harp en de prachtige poëzie van grote dichters zoals onder meer Victor Hugo, Paul Bourget en Sully-Prudhomme.

Praktisch

Het concert vindt zaterdag 26 augustus om 19.30 uur plaats in de Bartholomeuskerk van Nieuwmunster, gelegen in de Doelhofstraat. Na het optreden biedt de cultuurraad je een glaasje aan. (WK)

Tickets kosten 15 euro en zijn te koop in het gemeentehuis, te bestellen via het telefoonnummer 050 43 20 50 of via mail naar cultuur@zuienkerke.be