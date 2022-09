Zomerbar op speelplein opnieuw hart van Poelkapelle kermis: “Mooie locatie om te feesten”

Kermiscomité en KSA/Chiro Poelkapelle moesten in 2020 door corona uitwijken naar het speelplein voor hun kermisactiviteiten. De locatie bleek echter ideaal te zijn voor een gezellige zomerbar en werd een blijvertje. Ook dit jaar vormt de zomerbar op het speelplein opnieuw de kern van de kermis, al keert KSA/Chiro voor de afsluitende Nacht van de Platte Portefeuille op dinsdag terug naar het vertrouwde Klasje op de Nieuwplaats.

Voor het derde jaar op rij wordt het speelplein van Poelkapelle omgetoverd tot een gezellig zomerbar. Het Kermiscomité en KSA/Chiro Poelkapelle slaan hiervoor opnieuw de handen in elkaar. “In 2020 en 2021 mochten we alleen maar buiten zitten, omdat dat de enige manier was om voldoende ruimte te hebben om afstand te bewaren”, zegt voorzitter Laurent Hoornaert van het kermiscomité. “Alleen zo’n evenement doen, ging wat te veel zijn voor het kermiscomité en KSA/Chiro Poelkapelle zag het zitten om mee te doen.”

“De vorige twee edities was dat een goeie samenwerking”, zegt hoofdleider Jatse Verkindere van de KSA. “Vorig jaar vonden meer dan 1.500 mensen hun weg naar de zomerbar. Aangezien we nu zo’n mooie locatie hebben waar je elk jaar een mooi evenement kan organiseren zou het jammer zijn om nu weer te splitsen.”

Op vrijdag 9 september trappen de twee verenigingen de kermis af met een afterwork, inclusief happy hour. “Om 21 uur zorgt de nieuwe vuurshow ‘Hot Rod’ ongetwijfeld voor een magisch moment waar jong en oud met volle teugen kan van genieten”, zegt Laurent Hoornaert. “Zaterdag 10 september om 12 uur is er de jaarlijkse barbecue van KSA/Chiro. De rest van de namiddag blijft de zomerbar open.”

Voorlopig gaan vuurwerk en vuurshow nog gewoon door

Zaterdagavond pakt KSA/Chiro uit met een dj-contest. “Verschillende jonge dj’s draaien en dan kiest een jury een winnaar die in april mag draaien op onze fuif Kommorroff”, zegt Fleur Vantomme, hoofleidster van de Chrio. “De dj-contest wordt afgesloten met een set van dj Jellousy, die enkele jaren geleden een derde plaats behaalde bij MNM Start to dj.”

Traditioneel

“Kermiszondag verloopt opnieuw volgens het traditioneel patroon, te beginnen met een kermisaperitief én een concert van ’t Guynemerkliekske”, zegt Laurent Hoornaert. “Vanaf 14.15 uur vindt de kermisstoet met versierde fietsen van de schoolkinderen plaats. Coverband The Golden Years Band sluit vanaf 16.30 uur de namiddag af met een swingend optreden.”

Vorig jaar vond alles nog de volle vijf dagen plaats op het speelplein, maar dit jaar keert de kermis vanaf maandag terug naar de vertrouwde Nieuwplaats met van 14 uur tot 18 uur een dartstornooi in de Poelkring. Ook de Nacht van de Platte Portefeuille vindt op dinsdagavond 13 september vanaf 18 uur opnieuw plaats in ’t Klasje.

Het vuurwerk op dinsdagavond om 21 uur is traditiegetrouw de apotheose van de kermis. De afgelopen weken zagen veel evenementen hun vuurwerk echter verboden worden door de droogte. “Het is de brandweer die dat evalueert en voorlopig hebben we nog geen negatief advies gekregen. Ook de vuurshow op vrijdagavond gaat voorlopig nog door”, geeft Laurent Hoornaert nog mee.