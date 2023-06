Zoektocht in etalages, sapjes trappen op Paardenmarkt

Dit jaar koppelt de stad Poperinge een etalagezoektocht aan de Keikopbraderie en wie wil, kan op eigen krachten een smoothie trappen. “De Keikopbraderie brengt altijd kleur en plezier in de centrumstraten en is een ideale uitstap voor het gezin.”

“Dit jaar kozen we als thema ‘Bubbels en fruit’. Het fruit is afkomstig van vier lokale handelaars. Het fruit delen we gratis uit aan de shoppers”, zegt Lennert Coutigny, deskundige lokale economie. “Klanten die iets gekocht hebben bij een handelaar in het centrum, krijgen een voucher die ze aan de chalet op de Paardenmarkt kunnen inruilen voor enkele gratis stukken fruit of een glaasje bubbels. Met deze actie wil de vzw Ondernemen@Hoppeland klanten belonen die lokaal hebben gekocht. Pegasus staat ook met een bar op de Paardenmarkt waar je kan degusteren. Nog op de Paardenmarkt staat de sappentrapper. Met deze omgebouwde fiets kunnen kinderen of volwassenen hun eigen smoothie trappen met fruit dat ze zelf kiezen.”

Springkastelen

Wie het werk liever niet zelf doet, kan een oogje in het zeil houden en de mobiele bar opwachten. Die rijdt door de centrumstraten en maakt met plezier een smoothie naar keuze klaar voor de bezoekers. Kinderen kunnen zich op de braderie uitleven op het springkastelendorp op de Grote Markt en in een grote luchtbal kunnen ze als het ware over het water lopen. Wie wil, kan op de Markt ook de workshop bellenblazen volgen.

Wedstrijd

Dit jaar is de etalagezoektocht een extraatje. Tijdens het weekend van de braderie kunnen alle bezoekers deelnemen aan een etalagezoektocht in de winkelstraten. “In verschillende etalages worden stukken fruit verstopt. Door een ingevuld wedstrijdformulier in te dienen, maken deelnemers kans op een fruitmand ter waarde van 30 euro. De wedstrijd loopt tot en met 25 juni, de winnaars worden bekendgemaakt op maandag 26 juni. De formulieren van de etalagezoektocht kunnen opgehaald en ingediend worden bij de dienst Toerisme op de Grote Markt 1 in Poperinge”, besluit Lennert Coutigny. (LBR)