Zo begon 25 jaar geleden champagneweekend: Van amper vier deelnemers tot een heuse wachtlijst nu

Van donderdag 10 tot zondag 13 november is er in het cc De Branding de 25ste editie van het champagneweekend. Nu is dat een klassieker, maar de start baarde de initiatiefnemers zorgen. Ten onrechte, zo bleek algauw. Een terugblik.

Het begon in 1996. Luc Dedecker, toenmalig schepen van Toerisme, vroeg toerismedirecteur Peter Germonprez om de activiteiten tussen de zustersteden van Middelkerke aan te zwengelen.

“Gezien de goede relaties die we hadden met onze Franse zusterstad Épernay, dacht ik meteen aan een voorstel om champagne op onze wandelzeedijk voor te stellen aan onze bewoners, vele tweedeverblijvers en eindejaartoeristen”, vertelt Germonprez. “Om het ludiek te maken wou ik de champagnehuizen voorstellen in strandcabines. Burgemeester Frank Verlinde en de schepenen Luc Dedecker en Pol Dierendonck zagen daar wel brood in. We trokken samen naar Épernay en legden het idee voor aan champagneboer Benoit Hennequin, al sinds jaar en dag een vriend van Frank Verlinde en Marc Vereecke. We kregen meteen te horen dat de timing niet goed was, aangezien er te veel werk was met de vendages, het oogsten van de druiven. De familie Hennequin stond wel achter het idee en stelde voor om het in petto te houden voor eindejaar van het jaar daarop.”

En dus trok Peter Germonprez in mei 1997 opnieuw naar Épernay, nu in gezelschap van Lucrèce Sonneville (voorzitster Cultuurraad) en Eddy Jonckheere (lid VVV-Toerisme).

Met een klein hartje werd in 1997 de eerste editie georganiseerd

Echt ontgoocheld

“Onze opdracht was simpel: de champagneboeren warm maken om hun flessen in Middelkerke te promoten. En ja, ten huize van Benoit Hennequin kwamen we tot een akkoord met het Jumelagecomité Épernay om van 25 tot en met 27 oktober 1997 een eerste editie op het getouw te zetten.”

Champagnehuis Prévoteau-Perrier uit Damery, pionier van het eerste uur. (foto LC)

“Tot onze grote verwondering bleken echter weinig champagnehuizen erin te geloven. Het werd een helse zoektocht naar deelnemers. Dankzij voorzitter André Muller en Gisèle Féron (Jumelage Épernay-Middelkerke) en Lucrèce Sonneville, die tal van huizen persoonlijk kenden, dweilden we ettelijke dagen tientallen huizen in de Champagne af. Het resultaat was mager. Vier boeren deden mee: Maurice Choppin uit Damery, Marcel Vautrain uit Dizy, Benoit Hennequin uit Arty-Venteuil en Prévoteau-Perrier uit Damery. We waren echt ontgoocheld.”

Met amper vier deelnemers en een klein hartje werd dus in 1997 het eerste champagneweekend georganiseerd, in het Middelkerkse Casino. Dat bleek zowaar te klein. Het weekend werd een onverhoopt succes. Jaar na jaar groeide de belangstelling en vandaag is er zowaar een wachtlijst.

Hard werk van velen

Dat is het resultaat van het werk van Peter Germonprez, de Dienst voor Toerisme, de handelaarsbonden, de horeca en de Jumelagecomités Middelkerke en Épernay, en de steun van het gemeentebestuur. “En laten we de andere pioniers van het Promotiecomité Toerisme Middelkerke niet vergeten”, zegt Germonprez: “Jan Claeys, Eddy Jonckheere, Michel Vandewalle, Charles Depoorter, Danny Serlippens, Julien Loncke, Danny Verkeyn, Dirk Sap, Georges Keters, Pol Dierendonck en Chris Cordier.” (GK)