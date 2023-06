Zin in paradijskorrel of masteluinbloem? Proef het tijdens de tweede editie van ‘De Middeleeuwen op jouw bord’

In Damme is de tweede editie van ‘De Middeleeuwen op jouw bord’ voorgesteld. Opnieuw bieden ondernemers in de regio gerechten en hapjes aan gebaseerd op producten uit de middeleeuwen.

De sfeervolle tuin van het historische Sint-Janshospitaal was het decor voor de voorstelling van het initiatief van de Provincie West-Vlaanderen, Westtoer, de Universiteit Gent en heel wat steden en gemeenten in de lands- en provinciegrensoverschrijdende Zwinstreek.

Uitgangspunt is nog altijd dat recreanten langs de fietsroute van De Verdwenen Zwinhavens en in de ruime Zwinstreek letterlijk kunnen proeven van de middeleeuwen. Dit jaar zijn er er drieëntwintig toeristische en gastronomische ondernemers uit de Zwinregio, langs beide zijden van de Belgisch-Nederlandse grens, die hedendaagse creaties aanbieden die gebaseerd zijn op ingrediënten en producten uit de middeleeuwen.

Voedselarcheoloog Jeroen van Vaerenbergh mocht hen opnieuw begeleiden in de creatie van hun bereidingen en gerechten. “Die middeleeuwse voorraadkast is een onuitputtelijke bron van culinaire inspiratie, die we lieten uitvloeien in steeds meer nieuwe smaaksensaties”, vertelt hij. “En denk nu niet aan zware middeleeuwse kost, maar aan smaken letterlijk geworteld in de bodem van het Zwinterroir. Smaken die leiden tot verrassend nieuwe creaties met een nasmaak voor een duurzame toekomst.” Denk daarbij aan de mythische paradijskorrel, Syrisch rozenwater, Spaanse Zuidvruchten, masteluinbloem, kruidig bier en vergeten Noordzeevis.

Ook thuis te proeven

Nieuw dit jaar is dat je de middeleeuwen nu ook thuis kunt proeven. In Proeflab Mout in Damme, Zoete Polder in Knokke-Heist en brasserie-hotel Sanders De Pauw in Sluis staat een voorraadkast waar je de producten kunt kopen. De kast bevat onder meer bier, gin, peperkoek en confituurtjes. Bij de toeristische diensten en de deelnemers is een overzichtsboekje te verkrijgen.