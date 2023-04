Zilverrock in Oostende keert na vier jaar terug

De showmiddag Zilverrock herrijst. Op 18 september vindt voor het eerst in vier jaar opnieuw een editie plaats. Stad en Blue Sky Concerts werken daarvoor samen.

Zilverrock was een feest voor senioren in het Kursaal Oostende met een affiche van lokale en nationale vedetten. Het werd georganiseerd tussen 2004 en 2019. Voor de stad was de organisatie geen prioriteit meer en ook de pandemie zorgde ervoor dat het een stille dood dreigde te sterven.

Niko Geldof brengt daar nu verandering in want op maandag 18 september vindt de 25e editie plaats. Tjeppen en Pulle presenteren een indrukwekkende affiche met Luc Steeno, Margriet en Celine Hermand, de Orde van de Wullok, Andreï Lugovski en Die Verdammte Spielerei. Tickets kosten 19 euro, maar de samenwerking met Uitpas zorgt ervoor dat mensen ook 20 procent goedkoper binnen kunnen of zelfs een gratis ticket kunnen bekomen.