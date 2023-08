Zillebeke sluit al feestend de zomervakantie af met gevarieerd kermisprogramma

Eind augustus zorgen de Zillebeekse Dorpsraad en de verenigingen gedurende vijf dagen opnieuw voor een gevarieerd kermisprogramma. Alles vindt plaats tussen zondag 20 en maandag 28 augustus in oc In ’t Riet en op de parking.

Zondag 20 augustus vanaf 11 uur trapt het Seelbachcomité de kermis af met een etentje in oc In ’t Riet, gevolgd door een ambiancenamiddag met de coverband JB Jackson. Vrijdag 25 augustus om 21 uur organiseert Forza Zillebeke ‘Back to the End’ in oc In ’t Riet. Toegang 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de deur.

Zaterdag 26 augustus organiseren het Sint-Maartenscomité en de Sint-Pietersvrienden een dag vol ambiance. Om 15 uur is er kinderanimatie op de parking van oc In ’t Riet met minigolf, grime, fietsbehendigheid en grote gezelschapsspellen. Om 18 uur is er een demonstratie van Dancespace waarbij kinderen mee kunnen doen. Er zijn doorlopend foodstanden open. Op 21 uur treedt de Mini Maxi Band op, voorafgegaan en gevolgd door dj Da Brick.

Zondag 27 augustus is het de beurt aan de Dorpsraad die een namiddag vol muzikale acts brengt. “Om 9 uur en om 15 uur is er voetbalinitiatie op het terrein van SK Zillebeke”, vertelt Mathieu Verhoest. “En om 9.30 uur organiseert Forza Zillebeke een familiefietstocht met start aan oc In ’t Riet en aankomst aan de Hooge Crater.”

Heel wat artiesten

“Om 14 uur openen de kermis- en kinderattracties”, vervolgt Marc Vermeersch, voorzitter van de Dorpsraad. “Vanaf 15.30 uur zijn er doorlopend muzikale optredens aan oc In ‘t Riet. Tussen 15.30 en 23 uur hebben we heel wat artiesten op de affiche. Twee keer de coverband Red Legs, tweemaal accordeonist Marino Punk, entertainer en vocalist Greg, Mike die bekend is van de duetten met Vader Abraham en Bandit, de warme stem uit Vlaanderen. Om 23 uur pakken we uit met vuurwerk op het grasplein tussen oc In ’t Riet en het terrein van de schuttersgilde.”

“Op maandag 28 augustus wordt de kermis afgesloten”, vult secretaris Jo Vercaigne aan. “Om 13.45 uur is er kermiskaarting voor de derde leeftijd in oc Ridder de Stuers, georganiseerd door Okra Zillebeke waarbij ook niet-leden welkom zijn. Om 17 uur organiseren de Sint-Pietersvrienden in oc In ’t Riet de ‘Maandag van de Lege Portemonnees’ met gezellig samenzijn en karaokeavond. Om 18 uur is er een jaarmis voor de overleden parochianen in de Sint-Catharinakerk, opgeluisterd door het koninklijk Sint-Catharinakoor.” De Dorpsraad vraagt wel om vlaggen uit te hangen. Die zijn te verkrijgen in het secretariaat, Molenbosstraat 37 in Zillebeke.