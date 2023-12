Zij beleven het Ensorjaar met Ensor in hun naam: “We zijn er klaar voor”

Ensor gaf zijn naam aan heel wat verenigingen en handelszaken en ook aan een secundaire school. Waarom kozen zij om zich naar de meester te noemen en hoe beleven zij het Ensorjaar? We gingen het vragen aan vier Oostendse ‘Ensors’.

Ensorinstituut: ‘Baden van Oostende’ komt tot leven

Het Ensorinstituut lanceert een jaarproject rond de figuur van James Ensor. We gingen ons licht opsteken bij Caroline Elias die al ruim veertig jaar betrokken is bij de school, eerst als leerlinge en momenteel actief als technisch adviseur: “Eind jaren negentig is de toenmalige STIMJO omgevormd tot technisch instituut en zocht men naar een naam die de lading dekte. Aangezien zij als school de enige waren die de afdeling kunstonderwijs aanboden, kwam men al vlug bij de naam James Ensor terecht: het Ensorinstituut was geboren. Het eerste logo van de school bevatte dan ook een schets met de neus van een masker gemaakt door James Ensor.”

“Op regelmatige basis stellen wij de figuur van James Ensor ook centraal binnen het schoolgebeuren. In 1999 bijvoorbeeld hebben wij de kledij, de maskers en de pruiken vervaardigd voor de tableaux vivants. Op 15 december zijn we in Mu.ZEE ook uitgenodigd voor de opening van het Ensorjaar want voor de leerlingen is er een jaaropdracht aan gekoppeld.”

Ensor-Peepshow

“Niet alleen voor de kunstafdeling maar ook wie de richting mode, haartooi en schoonheidsverzorging volgen, worden erbij betrokken. Het project Ensor-Peepshow – waarbij het beroemde schilderij De baden van Oostende tot leven zal worden gebracht – gebeurt trouwens in samenwerking met het VTI van Oostende.

Sarah Depester van kledingzaak Ensor14 in de Ensorgalerij. © Christine Willaert

Kledingzaak Ensor14: “Ensorgalerij is er klaar voor” Sarah Depester, afkomstig uit Antwerpen, baat al tien jaar kledingzaak Ensor14 uit. “De naam van de zaak ligt voor de hand. Onze winkel ligt in de James Ensorgalerij op nummer veertien. Ik zie hier ook regelmatig groepen onder begeleiding van een gids passeren. Wij doen natuurlijk mee aan het evenementenjaar. In samenwerking met stad Oostende bieden we onze klanten een collector’s item aan: een papieren zak met de opdruk van het schilderij van het Ensorkerkje en achteraan ons logo”, vertelt Sarah, die de papieren zakken toont op de foto. “We plannen iets muzikaals te doen en denken eraan de galerij te versieren met vlaggen. Ook de diverse etalages zullen verwijzen naar de feestelijke herdenking van James Ensor. Onze zaak staat bekend voor de unieke stijl die we aanbieden. Dames die op zoek zijn om net wat anders gekleed door het leven te gaan, komen onze richting uit. Of ikzelf van Ensor hou? Vorig jaar bracht ik samen met mijn dertienjarige zoon een bezoek aan het Ensorhuis en we waren allebei onder de indruk. Zeker het feit dat er interactief wordt gewerkt, sprak ons aan.”

De mensen van Kiwanis Ensor bereiden een lichtspektakel voor op 1 maart 2024. © gf

Serviceclub Kiwanis Ensor: “Lichtspektakel in Dominicanenkerk”

Alain Delanghe is naast CEO van Delanghe NV ook voorzitter van de serviceclub Kiwanis Ensor. Deze club die zich inzet voor sociale projecten, werd in 1999 opgericht en koos de Vlaamse kunstschilder James Ensor als patroon. Zij omschrijven hem als een dissonante individualist die zich niet gemakkelijk liet onderbrengen in één of andere kunstrichting. Op 1 maart 2024 wordt het startschot gegeven voor een spectaculaire lichtshow in de kerk aan de Christinastraat met de bedoeling om via artificiële intelligentie James Ensor tot leven te wekken. Hiervoor wordt samengewerkt met de firma Urban Mapping die al voor heel wat lichtspektakels heeft gezorgd in andere steden, zowel in binnen- als buitenland. Kiwanis zal hiertoe tevens een receptie organiseren in de Ensorgalerij. Er zijn ook plannen om samen te werken met kunstenaar Herr Seele en zijn Vive la Sociale die zal plaatsvinden in de Wellingtonstraat. Zelf is Alain trotse eigenaar van een aantal Ensorwerken binnen zijn persoonlijke kunstcollectie.

Op de foto zien we uitbater Nico De Greef, kokkin Alessandra Cotena en barman Diego Decancq voor het schilderij De intrige van James Ensor. © Christine Willaert

Brasserie James Comptoir: “Ensor komt af en toe op bezoek” Er heerst een gezellige drukte in de James’ Comptoir gelegen in de James Ensorgalerij 34. Nico De Greef mag zich trots eigenaar noemen van deze legendarische taverne waar maar al te graag veel Oostendenaars over de vloer komen. De zaak werd in 1944 gesticht door meneer Ginckels. Of er verwijzingen zijn naar James Ensor? Er hangt een reproductie van het schilderij De intrige van Ensor achteraan in de zaak, momenteel wat verscholen achter de sfeervolle kerstboom. Ensor maakte het werk in 1890 tijdens zijn maskerperiode waarin de bizarre kunstenaar zich toen bevond. Nico licht toe: “Ik hoorde van bezoekers dat in de voormalige zaak dit schilderij ook aan de muur hing en ik vond het leuk om terug te keren naar wat geweest is. Bij ons staan ook de overheerlijke garnaalkroketten weer op het menu en de choucroute.” Of zij iets leuks organiseren naar aanleiding van het Ensorjaar? “Op verschillende tijdstippen zal een vriend van ons verkleed als de kunstenaar met bolhoed en in gepast kostuum een koffietje komen drinken in de zaak. Ambiance verzekerd!”

(Christine Willaert)