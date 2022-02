Zevende Memento-literatuurfestival van 18 tot 20 maart: “Opnieuw fysiek in Theoria en het Muziekcentrum”

Op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 maart organiseert Bibliotheek Kortrijk al voor de zevende keer het driedaagse literatuurfestival Memento. Letterzetter en festivalcurator Anneleen Van Offel kiest voor het thema ‘Thuiskomen’, een antwoord op dat van vorig jaar, ‘Verdwalen’.

Het is de derde en laatste editie van Memento onder de vleugels van Anneleen Van Offel voor ze in juni de scepter van Letterzetter doorgeeft aan haar opvolger. Anneleen kiest als centraal thema ‘Thuiskomen’. “Met de #weesgedichten die tijdens de Poëzieweek op vele Kortrijkse ramen terug te vinden was, lichtten we al een tipje van de sluier over het thema van Memento 2022: ‘Thuiskomen’. Dat kan letterlijk zijn, zoals het thuiskomen na een lange reis of in eigen werk, maar Anneleen gaat in het bijzonder op zoek naar het hoe en wanneer kunstenaars zich in hun eigen werk of met hun eigen artistieke stem ‘thuis’ voelen”, duidt coördinator Vincent Coomans.

“Het is ook voor ons thuiskomen, want dit jaar hoeven we het woordfestival niet langer digitaal te organiseren, we kunnen iedereen opnieuw ontvangen in het Muziekcentrum en in Boekenhuis Theoria.” Er zijn drie volwaardige festivalpodia waarop je gevestigde schrijvers, poetryslammers, hiphoppers en jonge, talentrijke debutanten aan het werk kan zien en horen. “Twaalf jonge talenten laten zich horen met het werk dat ze tijdens corona gemaakt hebben. De essentie is de auteurs aan het woord laten.”

Essentie is om auteurs aan het woord te laten

Publicatie

De talenten uit het collectief van de Letterzetter treden op aan de zijde van de festivalambassadeurs Leen Dendievel, Jaap Robben, Aya Sabi en Bregje Hofstede én het collectief van de Letterzetter. Bepaalde onderdelen van het festival worden gratis online gestreamd. In aanloop naar het festival betrekken enkele kunstenaars de glazen kiosk op de Graanmarkt. Andere kunstenaars ontwikkelen installaties tijdens het festivalweekend.

Er verschijnt ook een publicatie met geïllustreerde teksten over het festivalthema. Die is vanaf 18 maart beschikbaar in Boekenhuis Theoria en de centrale bibliotheek en kost 8 euro.

Wie het festival wil bijwonen betaalt 12 euro en krijgt daarvoor het hele weekend toegang. Wie het festival digitaal wil streamen doet dat gratis. Het programma en alle informatie vind je op www.mementowoordfestival.be.