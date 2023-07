Zeven kandidaten voor burgemeester op de Belgiek in Deerlijk

Donderdagavond werden op de Belgiekwijk in Deerlijk de zeven kandidaten voor de burgemeestersverkiezingen voorgesteld.

Voorzitter van het wijkbestuur Billy Veys was gelukkig. “Wij hebben van elke straat een kandidaat en de bewoners van onze wijk maken in het tweede weekend van oktober uit wie voor de volgende jaren wijkburgemeester wordt. Een folkloregebeuren dat wij in ere houden.” De zeven met links de uittredende burgemeester Stefaan Vanwynsberghe en verder Renaat Vanneste, Franky Devos, Casper Cottyn, Janne Dejaeger, Ronny Deleersnyder en Henkie Courtens. (MVD)