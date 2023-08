Zeven kandidaten strijden tijdens de Ezelsfeesten om titel van Koning Ezel

Afgelopen donderdag heeft de Orde van de Ezel de zeven kandidaten voorgesteld die tijdens de Ezelsfeesten zullen strijden om de titel van Koning Ezel. Opmerkelijk, slechts zes kandidaten waren effectief van de partij.

De zeven kandidaten die meedingen naar de titel zijn Sven Grymonprez (34), Michiel Bonte (26), Kevin Bonte (24), Sven Goethals (29), Angelo Van Thournout (32), Brent Gheysen (24) en de zevende en laatste mystery kandidaat Pol Viaene (63), al kwam deze kandidaat niet opdagen tijdens de voorstelling.

Proeven

De zeven kandidaten zullen daarbij gedurende de verkiezing omringt worden door een persoonlijk team van telkens drie personen. Een eerste proef in aanloop naar de verkiezing zelf zullen de kandidaten reeds afleggen op woensdag 20 september. Tien dagen later, op zaterdag 30 september, volgen dan nog enkele theoretische proeven in de raadzaal van het gemeentehuis en worden de kandidaten omstreeks 16.30 uur voorgesteld aan het grote publiek tijdens een grote intrede. Later die dag staan ook nog twee praktische proeven op de agenda van de kandidaten, waaronder een karaokenummer brengen in de feesttent en de onvervalste hooihopper.

De strijdlust naar de titel van Koning Ezel was tijdens de voorstelling in de Groene Long alvast reeds goed aanwezig. De kandidaten werden ook tijdens de voorstelling door enkele ex-Sires een hart onder de riem gestoken.