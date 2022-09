Zeven dagen feest in Woumen

De kermisweek in Woumen begint ook dit jaar al op vrijdag 23 september in de basisschool De Veerkracht. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zorgen voor een prachtige kermis voor de kleuters en de lagereschoolleerlingen.

Ook op zaterdag staat de jeugd aan de top. Om 14 uur is er in de feesttent een Curiosashow, gebracht door Animix en georganiseerd door de Gezinsbond.

Om 15 uur volgt de Grote Prijs Accent Interim, een wielerwedstrijd voor wielertoeristen. Een halfuurtje later is er de jongerencross in de Kerkstraat – juist naast de feesttent – georganiseerd door de KWB. ’s Avonds verzorgt Chiro Woumen de tweede streekbierenavond. Natuurlijk zijn er in de latere uurtjes ook de nodige dj’s voorzien.

Kermiszondag start met een plechtige eucharistieviering in de Sint-Andreaskerk, opgeluisterd door de Koninklijke Muziekmaatschappij Hoger Op. Na de viering wordt de kermis officieel geopend met trompetgeschal van bovenop de kerktoren. en worden er prijzen vanop de wandeling van de toren naar beneden gegooid.

Dulle Dinsdag

Vanaf 12 uur kan men aanschuiven voor de kermisbarbecue in de feesttent en om 13.30 start de Blankaartrit voor old/youngtimers. Vanaf 15 uur is iedereen welkom in en om de feesttent voor het optreden van de coverband The Black Starlings, met aansluitend nog een groot bal.

Op maandag 26 september is er de patékaarting ten voordele van het Bewonersplatform en is er natuurlijk ook autoscooterpret.

Dulle Dinsdag start om 9.30 uur met het jaargetijde voor de overleden parochianen en de slachtoffers van de beide wereldoorlogen. Na deze viering start de Promokermis met extra kortingen en een gratis drankje. Om 18 uur verzorgt KM Hoger Op ook een wandelconcert in de straten van het dorp.

Woensdag organiseert wzc Zilvervogel een gezellige namiddag in de feesttent. Accordeonist Johny Clarysse zorgt voor de nodige ambiance.

Muzikaal vuurwerk

De feestweek wordt op donderdag 29 september om 20 uur afgesloten met een concert van KM Hoger Op in de feesttent. Na de muzikale klanken volgt het grootse muzikale vuurwerk op het marktplein gevolgd door het feestelijk samenzijn in de feesttent.

Voorzitter Rudi Jaecques hoopt dat de weergoden dit jaar aan hun kant zullen staan. (SD)