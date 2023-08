Zestiende editie van de Wijnfeesten van Heuvelland in stijl geopend

In het kasteelpark de Warande in Kemmel werd de zestiende editie van de Wijnfeesten op 15 augustus geopend in stijl en dit met het ‘sabreren’ van een fles mousserende wijn. “Is er een mooiere locatie om onze wijnen te proeven”, stellen de organisatoren Katrien en Ward Six van het wijngoed de Monteberg zich luidop de vraag.

Aan de Wijnfeesten nemen negen wijnboeren deel waaronder Filip Decroix van het wijndomein Zilver Cruys in Boezinge. Filip maakte een unieke orangewijn met bubbels. “Het is een mousserende wijn gemaakt van pinot gris en daarmee wil ik een eigen smaak geven aan de vele mousserende wijnen die er op de markt zijn.”

De Wijnfeesten zijn ook dit jaar een gezellig samenzijn en een leuk weerzien van vrienden die met elkaar vele vakantieverhalen uitwisselen met een glaasje lokale wijn in de hand.

Naast lokale wijn kan ook lokaal bier geproefd worden. Zo presenteert Brouwerij De Moare uit Dranouter er bier en limonade. De brouwerij organiseert er opnieuw een tekenwedstrijd met als opdracht: “Teken je eigen ‘moare’” of de heks die het logo vormt van de brouwerij. Op de limonadefles prijkt ondertussen de tekening van Ida Momerency die de wedstrijd vorig jaar won. Naast de eerder op de markt gebrachte Blonde, Bruine en Tripel Moare pakte de brouwerij deze zomer ook uit met een pilsbier.

De Wijnfeesten zijn vrij toegankelijk en vinden plaats op 15 augustus in het Warandepark van Kemmel tot en met 18 uur.

Een wijnglas met acht proefbonnetjes kan aangekocht worden aan 15 euro. Op het wijnglas van dit jaar prijkt de slogan “Preus op nuzze Wijnfeesten”.

(MD/foto EF)