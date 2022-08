Zesde Lendlee Koerse op Kermismaandag

Maandagavond 29 augustus wordt om 19 uur de start gegeven van de zesde editie van ‘Lendlee Koerse’. “Wie nog wil deelnemen moet zich wel zo vlug mogelijk inschrijven via onze Facebook-pagina”, zegt Frank Bruneel, voorzitter van het comité Lendelee Koerse.

“Aan de wedstrijd kunnen zowel mannen als vrouwen aan deelnemen”, zegt Frank. “Voorwaarden: ze moeten minstens 18 jaar zijn, Lendeledenaar zijn of uit Lendelede afkomstig zijn. Vorig jaar was er na een onderbreking van een jaar door corona onze 5de editie, een lustrumeditie. Toen stonden er 69 renners aan de start. Goran Vansteenkiste won bij de mannen vóór Christ Lefever en Tom Schotte. Bij de dames was Charlot Bultheel de beste vóór Camille Degroote en Charlotte Tack.”

Parcours

Het parcours, een klavertje vier op grondgebied Lendelede, blijft ook in deze 6de editie behouden. “Ook de formule blijft grotendeels dezelfde: één gezamenlijke aanloopronde gevolgd door acht ronden van vijf kilometer of in totaal 40 kilometers koers. Vorig jaar startten de dames ongeveer vijf minuten vóór de mannen, waardoor ze meer hun eigen koers konden rijden. Die formule was een succes. Daarom zullen de deelnemers uit de categorie 55+ de kans krijgen twee minuten na de dames en drie minuten vóór het grote peloton te starten. We hopen op die manier nog extra deelnemers bij de vrouwen en bij de ervaren Lendeleedse renners te kunnen aantrekken.”

“Voor de aanloopronde roepen we alle jonge rennertjes op om vóór het peloton te rijden. En ook de fietsersbond is dit jaar weer van de partij. Vóór en na de koers is er een bidonworp met talrijke waardevolle prijzen.” (IB)

Inschrijven doe je via het formulier dat je op de Facebook-pagina van Lendlee Koerse vindt. De centrale plaats van ‘Lendlee Koerse’ is ‘De Platse’. De officiële start en finish liggen in de Heulsestraat ter hoogte van café De Kluisberg.