Zesde Kapelletreffen voor oldtimertractoren

Op zondag 25 juni wordt in café In de Ster al het zesde Kapelletreffen voor oldtimer tractoren georganiseerd. Luc Struye, Bert Sweertvaegher, uitbater Lieven Meulenaere, Peter Deman en schepen Kris Notebaert zetten hun schouders onder deze organisatie. De start voor de tocht van circa 20 kilometer wordt gegeven om 13.30 uur, inschrijven kan vanaf 12 uur in café In de Ster. Vorig jaar waren er 130 oldtimertractoren en de organisatoren hopen dit jaar op nog meer juweeltjes. Na de tocht zijn er twee optredens voorzien: om 16 uur Ort en Zwiegt, de partyband van Harmonie De Volksvreugd uit Proven, en om 19.30 uur LunAcoustic. Deelnemen kost 14 euro, inclusief 3 drankjes en een barbecueworst. (PC/foto MD)

Inschrijven kan bij de leden of via kapelletreffen@outlook.com.