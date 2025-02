Zesde editie van Ardooise Urban Run was een topper

De Urban Run en Walk was zaterdag aan de zesde editie toe. Voor de organisatoren, Team Lucrèce, was het een editie met extra hinder wegens de werken in enkele straten van de gemeente en het éénrichtingsverkeer dat daarmee gepaard ging. Voor de Urban Run moesten de runners en wandelaars veilig door een afgesloten parcours geloodst worden. Team Lucrèce zette heel wat seingevers in om alles in goede banen te leiden.

“We hadden 100 vrijwilligers om te zorgen voor een feilloze organisatie”, zegt mede-organisator Rika Depreiter. Er waren zowat 1800 deelnemers. De kinderen deden hun Urban run op de site van het IHK en de Boomgaard. De runners liepen zes kilometer en deden verschillende gebouwen aan. “Dankzij sponsoring konden we voor animatie zorgen. Aan de Waterbek, in de Brouwerij, op de startplaats… Het was een uitstraling van licht en hoop voor iedereen die met kanker geconfronteerd wordt”, zegt Rika. (JM)