Zesde editie Retro Sur Mer in Wenduine in volle swing: “Het grootste retro-evenement binnen de Benelux”

De zesde editie van Retro Sur Mer is momenteel in volle swing. De Rotonde en Zeedijk zijn nog tot zondagavond het mekka van de rockabilly.

Met onder meer een oldtimershow, een retrokermis, vintagemarkt en heel veel muziek neemt Retro Sur Mer je mee terug naar de jaren vijftig en zestig. Voor retroliefhebbers Stephan Tournoy (60) en Anita Claus (62) is het een vaste afspraak geworden. “We maken er steevast een leuk weekendje aan zee van. Donderdagavond zijn we mosseltjes gaan eten en hebben we een rondrit gemaakt met onze Chevrolet Corvair – een tussenslag tussen de Corvette en de Bel Air – uit ’65.”

“Nu eerst de inwendige mens versterken, en dan straks richting de dansvloer om onze beentjes uit te zwaaien. We volgden recent een cursus lindy hop, zeg maar de moeder van de rock ’n roll”, klinkt het. Het is hun derde bezoekje aan Retro Sur Mer. “Wat dit event zo uniek maakt? De sfeer is fantastisch, en de locatie – met zicht op zee – is natuurlijk ook niet te evenaren”, aldus het koppel uit Antwerpen.

Toekomst ligt vast

De organisatie verlengde de samenwerking met de gemeente De Haan voor de komende drie jaar. “Retro Sur Mer is uitgegroeid tot het grootste retro-evenement binnen de Benelux en is toeristisch en economisch belangrijk voor onze gemeente. Bezoekers uit binnen- én buitenland komen hier een week lang logeren om dit unieke retro-event mee te pikken”, zegt schepen van Toerisme Marleen De Soete.

Retro Sur Mer sluit ook perfect aan bij de nakomende evenementen Les Grands Bals en Trammelant. Vrijdagavond palmde de Amsterdamse BeatClub het podium in met gogo danseressen, zaterdagavond werd ingezet met de legendarische 50’s party van Radio Modern, gevolgd door een optreden van de ‘Legends of Popcorn’. Het weekend wordt zondag afgesloten met een heuse rockabilly day.