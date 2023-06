Zesde editie Kok@Zee in De Haan trakteert op noordzeelekkers: “Nieuwe look en feel die nog meer de sfeer van zee en strand oproept”

Mosselen en garnaaltjes, zeewier en duindoornbes: Kok@Zee legt meer dan ooit de link met de Noordzee. Het culinair event in De Haan – dit jaar in bohemian stijl – is op 12 juli al aan zijn zesde editie toe. “We gaan voor een nieuwe look en feel die nog meer de sfeer van zee en strand oproept”, zegt schepen Marleen De Soete.

Producten van eigen bodem, absolute topchefs en de zee vlakbij: dat zijn opnieuw de hoofdingrediënten voor Kok@Zee. Het culinaire evenement vindt op woensdag 12 juli al voor de zesde keer plaats in parkdomein La Potinière, voor een gerechtje betaal je net als vorig jaar 8 euro. “Ook voor de zesde editie slaan landbouw, gastronomie en lokale handelaars opnieuw de handen in elkaar. De twintig chefs zullen elk een gerechtje presenteren met streekproducten, speciaal samengesteld voor Kok@Zee”, zegt schepen van Lokale economie Marleen De Soete (Samen Vooruit).

Nieuw dit jaar, is dat de gemeente voor het eerst een beroep deed op coaches. “Seaweedchef Donald Deschagt van Le Homard et La Moule pioniert in koken met zeegroenten en spoorde de deelnemers aan om met dit mooie product aan de slag te gaan. Lieven Elewaut, chef-kok en uitbater van restaurant de Casanova, zorgde dan weer dat er extra oog is voor lokale producten en duurzaamheidscoach Guido Francque ziet toe op de milieuvriendelijkheid van het evenement”, klinkt het.

Enkel herbruikbare recipiënten

Zo wordt er tijdens Kok@Zee enkel met herbruikbare recipiënten gewerkt. “Als je een gerechtje haalt, betaal je een jeton als waarborg voor je bord en bestek. Na consumptie breng je deze binnen en kan je je jeton hergebruiken. Zo is Kok@Zee een volledig afvalvrij evenement”, klinkt het.

De organisatie ondersteunt ook dit jaar enkele goede doelen uit onze gemeente. “Wie na het evenement nog jetons over heeft, kan deze deponeren in de collectebus aan de kassa en zo de goede doelen steunen”, aldus nog schepen De Soete.

Kok@Zee mikt opnieuw op vijfduizend bezoekers. Om wachtrijen te vermijden, kan je je jetons op voorhand afhalen bij de dienst Lokale Economie in het gemeentehuis, of in de infokantoren in De Haan en Wenduine. Nieuwe deelnemers dit jaar zijn Brasserie De Beurs, G&V Fine Foods, Jef’s Grill, De Witte Doorn en bakkerij Petris. Meer info: kokatzee.be – www.facebook.com/kokatzee.