Zes vrouwelijke handelaars kijken uit naar hun eerste echte Batjes: “We hebben er heel veel zin in!”

Na twee jaar wachten en hopen is het dit jaar eindelijk weer eens op en top Batjes in onze stad. Heel wat handelaars en winkeliers kijken uit naar deze editie, maar voor een aantal onder hen is het extra spannend. Wij spraken met zes vrouwelijke ondernemers. De dames maken zich op voor een eerste échte editie van de Batjes en daar zijn ze met hun zaak helemaal klaar voor. “Het is nu echt hopen op prachtig weer!”, klinkt het.

De voorbije twee edities van de Batjes waren niet te vergelijken met wat de Izegemnaars gewoon zijn. De echte Batjessfeer was er niet en dat vonden niet alleen de inwoners, maar ook de handelaars bijzonder jammer. Zes dames uit het centrum staan voor hun allereerste editie van de Batjes en dat vinden zij bijzonder spannend. Natalie Mulier van kledingzaak CO-Z in de Melkmarktstraat, Annelore Vanhoutte van Morningstar op de Grote Markt, Lindsey Baekeland van Lily’s Fashion in de Gentsestraat, Laurinda Oliveira Ferreira van Fashion by eLLe in de Roeselaarsestraat, Rani Vanhuyse van Tearoom Isis in de Marktstraat en Miek Mortier van Maison M in de Kloosterstraat zijn er helemaal klaar voor. De zes zijn bijzonder enthousiast om er een onvergetelijk weekend van te maken.

Koopjes en lekkers

“We zijn allemaal erg blij dat er na twee jaar eindelijk eens een echte editie van de Batjes komt”, vertellen Lindsey, Rani en Miek. “Onze zaken waren nog maar pas open toen corona toesloeg en zo konden we helaas onze zaak niet in de kijker zetten. Dat was een serieuze domper. Je wil je zaak het liefst aan iedereen tonen, maar dan gaan die Batjes ook al niet door, net als zoveel andere evenementen. Dat was bijzonder jammer. Gelukkig staan we nu voor betere tijden!”

De dames hebben allemaal iets speciaals in petto voor het Batjesweekend. Annelore van Morningstar gaat samenwerken met Rani van Isis. “Onze zaken liggen rechtover elkaar en we zetten samen een tent. We gaan daar tapas en lekkere zomerse drankjes serveren en zo samenwerken”, vertellen de twee. “We weten niet wat het zal geven, maar het is wel eens leuk om samen te werken. Natuurlijk zijn onze zaken zelf ook open. Bij Rani zal je bijvoorbeeld terechtkunnen voor een lekker ijsje of een gloednieuwe bubbelwafel en bij Annelore kan je onder andere brunchen. We hopen dat de tent veel volk zal trekken. We zorgen in elk geval voor een leuke en gezellige sfeer.”

We weten niet goed wat te verwachten. Dit voelt voor ons echt aan als een vuurdoop

Miek van Maison M kiest er ook voor om buiten een stand op te zetten als uitbreiding van haar zaak. “We willen de lijn van binnen doortrekken, dus zal buiten ook alles aangekleed zijn in ’t roze, wit en rood”, lacht Miek. “We pakken uit met heerlijke cocktails en tal van hapjes. Het wordt een soort hippe loungebar. Wie liever binnen zit, zal dat natuurlijk ook kunnen.”

De dames van de kledingzaken zorgen dan weer voor mooie koopjes. “We zorgen voor ronde prijzen bij vorige collecties en ook mooie kortingen bij de huidige collectie. Er zullen dus zeker mooie koopjes te doen zijn in onze kledingwinkels”, beamen Laurinda, Lindsey en Natalie.

Bruisende stad

Zelf op de Batjes staan zal een ervaring zijn, maar de dames trokken allemaal steevast naar de Batjes toen ze nog geen zaak hadden. “De echte Batjessfeer is altijd heel plezant. We leven in een bruisende stad, het leeft hier echt in Izegem en dat zal zeker weer te zien zijn”, gelooft Lindsey. “Dat denk ik ook”, voegt Laurinda toe. “Ik was de voorbije jaren altijd een vaste klant. Ik deed graag al eens koopjes, maar ik vind de Batjes ook een fijn weekend om te zien wat er allemaal leeft in Izegem. Als je dat kan combineren met een hapje en een drankje, dan is dat natuurlijk heel plezant! Het is wel vaker eens laat geworden tijdens zo’n Batjesuitstap!”

“De Batjes waren voor mij een echte traditie als tiener”, zegt Natalie. “We spraken af met tantes en nichtjes om dan van bij de start al de beste koopjes te doen, zalig was dat!” Miek kijkt er naar uit om heel wat mensen terug te zien. “Op de Batjes loop je toch altijd iemand tegen het lijf die je al een tijdje niet meer zag, dat zal nu nog meer het geval zijn. We hebben zo lang alles en iedereen moeten missen, het zal enorm plezant zijn om mensen na lange tijd terug te zien!” Lindsey wil zeker de jeugdbewegingen steunen. “We willen graag ons steentje bijdragen in de jeugdwerking en dat doen we dan graag eens op de Batjes, we willen hen zeker een duwtje in de rug geven.”

Voorbereidingen

De zes staan voor de allereerste Batjes en dat brengt toch wel wat spanning met zich mee. “We weten eigenlijk niet zo goed waar we ons aan moeten verwachten. Iets nieuws is altijd een uitdaging want veel is afhankelijk van het weer en het volk dat komt opdagen. Dit voelt voor ons echt aan als een vuurdoop. Het is moeilijk om te weten of we niets over het hoofd zien. Inschatten hoeveel personeel er zal nodig zijn is nog zo’n moeilijke kwestie, dat is echt gissen voor ons. Eens we een paar jaar verder zullen zijn, zal dat waarschijnlijk routine worden, die Batjesvoorbereidingen”, hopen de dames. “De kleine versie van vorig jaar was een goede oefening, maar toch zal het dit keer helemaal anders zijn. Het is voor écht dit keer!”, lachen Laurinda en Rani. “Waarschijnlijk is het voor alle handelaars wel weer wat wennen dit jaar, want het parcours is wat aangepast. We zien wel wat dat geeft allemaal.”

“We zijn gewoon heel blij dat alle registers nog eens opgetrokken worden dit jaar”, glunderen de zes. “De Batjes zijn een ideale gelegenheid om nieuwe klanten aan te trekken. Mensen lopen vrij in en uit je zaak en zo leren ze die kennen. Als een aantal onder hen dan blijft komen, dan is dat al een succesverhaal voor ons.”

“We zien het allemaal heel erg zitten! Als we dan iets mogen wensen, dan hopen we eigenlijk met zijn allen op prachtig weer, dus daar duimen we heel erg voor!” besluiten de dames. “De Batjes zijn zoveel leuker met een streepje zon. We hopen dus met zijn allen op een stralend weekend én veel volk! We kijken ernaar uit!” (MV)