Zes dagen kermisplezier en wielerpret

Van 15 tot en met 20 september strijken zo’n 20 attracties neer in het centrum van de deelgemeente. Het kermisweekend gaat van start op vrijdag 15 september met de traditionele avondmarkt om 17 uur. “Na het succes van vorig jaar organiseert ons Huis van het Kind dan opnieuw een kermisbingo”, stelt schepen Geert Vandaele. “Om 21 uur is er plateaukoers met start aan het administratief centrum.” Op zaterdag 16 september is er vanaf 15 uur wielerwedstrijd voor elite zonder contract en beloften met start aan de Buuzestove in Eernegem. Op zondag 17 september is er vanaf 6 uur rommelmarkt in de Kerkhofstraat en zijstraten. “We sluiten het kermisgebeuren af op woensdag 20 september vanaf 10 uur met twee wielerwedstrijden”, zegt Geert Vandaele. (foto Coghe)