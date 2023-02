Zelfs de zon viert carnaval in Gullegem

De Gullegemnaars konden zondag 19 februari weer massaal genieten van hun jaarlijkse carnavalstoet. Naast de 47 deelnemende verenigingen en acts was zelfs de zon van de partij. En dat deed deugd.

Qua onderwerpen kwamen dit jaar veel boten aan bod – bemand met zeerovers, vikingen en waterbeesten – maar passeerden ook een rist actuele thema’s als de kinderopvang, de energiecrisis, de plannen voor de herinrichting van Gullegem centrum en de geplande komst van een Okay-winkel de revue.

De brandweer kwam met het meest wrange thema voor de dag. Hun oproep om het geweld tegen de mensen van de hulpdiensten te stoppen, werd wel heel letterlijk als een grote kloppartij ten tonele gevoerd. Toch was de rest van de optredens wat minder ‘serieus’ en verloren de toeschouwers hun goede humeur niet. Het was in zijn geheel weer een carnavalesk en leuk spektakel. En dat werd voor een laatste keer lekker gevierd.

(AV)