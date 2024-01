Zegg brengt laagdrempelig expositieconcept naar Atelier Nooitgedacht: “Met brunch voor de liefhebbers”

Het expositieconcept ‘Zegg’, een afkorting van ‘zicht en geluid graag’, werd door Bruno Sortino opgericht en gaat voor de eerste keer door in Atelier Nooitgedacht. “De voornaamste focus blijft natuurlijk kunst, maar de randanimatie heeft als doel de expositie toegankelijk te maken voor iedereen en een lossere sfeer te creëren, met brunch voor de liefhebbers.”

Bruno Sortino, die ooit nog de vinylzaak Kortom op het Overbekeplein uitbaatte, richt zich sinds 2020 op zijn concept SOBR. “Ik voelde dat de tijd rijp was om te beginnen aan mijn lang gekoesterde ambitie om mijn ontwerpen op T-shirts en sweaters te zetten. Op mijn website vind je ook mijn schilderijen, prints van mijn urban fotografie en skateboards met mijn ontwerpen.”

“We streven ernaar een platform te bieden aan jonge, getalenteerde kunstenaars en willen kwalitatieve, betaalbare kunst naar jouw huis brengen”

De Kortrijkse designer was al even op zoek naar een plek om kunst in een ontspannen en toegankelijke context te brengen. “Toen ik naar hier kwam, kreeg ik het idee om dat met meerdere mensen samen te doen. Bij Zegg krijg je niet alleen kunst, gepresenteerd door vijf artiesten, maar ook muziek terwijl je kan genieten van een brunch. Zowel de kunstliefhebber als de nieuwsgierige bezoeker is van harte welkom. We streven ernaar een platform te bieden aan jonge, getalenteerde kunstenaars en willen kwalitatieve, betaalbare kunst bij jouw thuis aan de muur brengen. Na deze editie is het de bedoeling dat Zegg blijft verder groeien en 2 à 3 keer per jaar doorgaat, maar telkens met andere kunstenaars.”

Zegg verwelkomt voor deze editie kunstenaars Astrid Verplancke, Boris Bekaert, Jannah Field, Yelle De Knock en vier dj’s Mr. Brown, Tapez, Señor nuebe en LNDR. Op zaterdagavond krijg je bovendien de kans om een liveoptreden bij te wonen. Op het podium staan Microwolf en Harold K. Op zondag organiseert Atelier Nooitgedacht een brunch. Het heerlijk zoet en hartig seizoensbuffet wordt verzorgd door Maison Marsel uit Marke en kost 30 euro. Reserveren kan via mail naar info@ateliernooitgedacht.com.