Zeestern brengt Romeo & Julia op muziek van Queen

Turnclub Zeestern Immaculata De Panne is er helemaal klaar voor: maandenlang hebben de gymnasten getraind om opnieuw te schitteren in hun jaarlijkse spectaculaire turnshow. Dit jaar brengen ze hun artistieke versie van Romeo & Julia, op muziek van Queen.

Laure Maes (25) is coach van de keurgroep, maar steekt ook heel wat tijd in het voorbereiden van de turnshow. Zelf begon ze bij de club toen ze vier, vijf jaar was, en ze trainde de jongste turnertjes al toen ze veertien, vijftien was. “Maar bij Turnclub Zeestern mag je maar tot je achttiende blijven, wat ook wel logisch is, omdat de meesten dan verder gaan studeren”, legt Laure uit. “Ik ben blij dat ik als coach nog altijd deel mag uitmaken van Zeestern.”

“De turnshow vergt eigenlijk een heel jaar voorbereiding. De choreografie voor het thema van dit jaar ben ik beginnen uit te werken vanaf oktober. Vanaf februari startten de gymnasten dan met oefenen, en hoe dichter we de datum van de turnshow naderen, hoe intensiever de trainingen worden. De keurturners oefenen de laatste weken soms tot vier uur per dag. Maar het is wel de bedoeling dat al onze gymnasten meedoen aan de turnshow en tonen wat ze kunnen. Op basis daarvan en in functie van de capaciteiten van onze turners stellen we de show samen. Die bouwen we op rond een verhaal, en dat is deze keer Romeo & Juliet, waarbij enkele ‘mature’ gymnasten het verhaal brengen, op muziek van Queen.”

Wit en zwart

“Ik vond dat de teksten van Queen dikwijls heel toepasselijk waren op het verhaal, maar de muziek is ook heel afwisselend en dansbaar. Voor de hoofdrollen kozen we twee binnenkort afscheid nemende gymnasten: Robine Deman duikt in de rol van Romeo, Elise Pieters vertolkt de rol van Julia. Om duidelijkheid te scheppen voor het publiek heeft de ‘familie’ van Julia witte outfits aan en die van Romeo staat op de mat in zwarte outfits.”

“Het verhaal van Romeo en Julia wordt gebracht in het tweede deel van de turnshow. In het eerste deel komen alle groepen van de turnclub aan bod met een dansje. Op het einde daarvan sluit de keurgroep af met haar wedstrijddans. Na het tweede gedeelte wordt de show afgerond met de hele groep, en dat zijn best wel wat gymnasten, want de club heeft 244 leden! De jongste gymnasten zijn de Pluisjes, en dan zijn er de groepen van niveau 1 tot en met 6. Bij Proevertjes zitten de jonge gymnasten bij wie we potentieel hebben vastgesteld voor de wedstrijdgroepen. Dan zijn er nog onze groepen Recrea en Tumbling, en uiteraard onze Keurgroep.”

Gymnasten uit de niveaugroepen worden ingedeeld op basis van het niveau dat ze al bereikt hebben. De trainers hebben een lijst samengesteld met de te beheersen turnoefeningen per niveau. Op de jaarlijkse brevettendag wordt de gymnast hierop geëvalueerd. Nieuwe leden leggen een test af tijdens de inschrijvingsmomenten. Info via zeestern@immaculatainstituut.be. (MVO)

Zeestern Turnshow, vrijdag 19 en zaterdag 20 mei om 19.30 uur en zondag 21 mei om 16 uur, tickets (12 euro) te koop aan de ingang, toegang turnzaal Immaculata via groene poort/fietsenberging in Schoolweg (De Panne).