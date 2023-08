Zeepkistenrace tijdens 60-uren van Klerken werd voltreffer

De kermis in Klerken zit er weer bijna op. Nog één nacht, de nacht van de lege portemonnees, en het is voorbij. Zaterdag was er heel wat volk op de been voor de beide wielerwedstrijden en tegen de avond zat de tent overvol.

Het ontbijt en kermisconcert werden goed ontvangen en voor het middagmaal was het aanschuiven. De hele dag door was er behoorlijk wat volk op de been en de zeepkistenrace was een topper waar langs het parcours rijen vol mensen stonden te kijken.

Er waren dit jaar 27 deelnemers waaronder 8 jongeren -14 jaar, dat is iets meer dan vorig jaar. De eerste plaats ging naar het team Sharon Menu – Elien Wallyn, de eerste prijs solorijder ging naar Sebastien Deprez. De eerste prijs bij de junioren werd gewonnen door team Tibe Lefevere en Thieben Saddik. De prijs voor de mooiste zeepkist ging naar de Zeepkistenboys uit Nieuwkerke van de familie Alleman. De prijs voor pechvogel van het jaar gaat naar team De Boerkes, Milan Trybou en Mats Vandewalle.

De organisatie is heel tevreden met de opkomst.