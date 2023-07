Zeepkisten denderen naar beneden tijdens gezellige Quartiers d’O in Oostende

Quartiers d’O was dit weekend op bezoek in de Konterdam. De Oostendse culturele partners stelden samen met de buurtbewoners een programma samen voor een gezellig weekend. Naast de optredens op het Touwtrekkersplein was er zaterdag ook een knotsgekke zeepkistenrace.

De propere fanfare verzamelde zaterdagmiddag aan de voet van de Oprit over de A10 en zorgde voor een vrolijke show. Heel wat buurtbewoners kwamen een kijkje nemen en genoten van het knotsgekke vertier. De show werd afgesloten met een zeepkistenrace. De afgelopen weken waren jongeren uit de wijk volop bezig om die bolides te bouwen.

Het aanwezige publiek werd opgezweept en vormde een wave om de deelnemers aan te moedigen. Er deden ook enkele kindjes uit de wijk mee met een zelfgemaakt voertuig. Hun snelheid was niet meteen spectaculair te noemen, maar ze veroverden alleszins de harten van de toeschouwers met hun mooie creaties. De jongeren hadden iets snellere bolides samengesteld en reden met een vaart naar beneden waar ze opgewacht werden door strobalen.

Op het Touwtrekkersplein waren er het hele weekend activiteiten en optredens die heel wat bezoekers samen brachten in het hart van de wijk.