Zedelgem zet zich schrap voor zijn fluo-Batjes

De Zedelgemse hoogdagen starten op vrijdag 12 augustus en het feest duurt tot zondag 14 augustus. “De Batjes kleuren dit jaar fluo. Twijfel dus niet om een extra fel kleurtje te dragen tijdens ons driedaags dorpsfeest.”

“De succesformule van Zilleghem Tegoare 2021 krijgt deze zomer een vervolg”, begint Stijn Beschuyt namens het Batjescomité.

“Omwille van de coronamaatregelen en de opgelegde beperkingen moesten de jaarlijkse Batjes in Zedelgem in 2021 op een vernieuwde manier georganiseerd worden. Door het succes van vorig jaar slaan de zes traditionele lokale organisaties (Volleybalclub Packo, Chiro Zedelgem, Oudercomité VBS Zedelgem-dorp, Kunst & Vermaak, Sint-Jorisvrienden en Batjes Zedelgem vzw) de handen opnieuw in elkaar om Zilleghem Tegoare samen te organiseren. Al wie dus afzakt naar het schoolplein tijdens de Batjes 2022, steunt meteen deze zes Zedelgemse organisaties. Om de Batjes extra feestelijk te maken, wordt het geheel dit jaar extra in de verf gezet met ‘Fluo’ als thema. Twijfel dus niet om een extra fel kleurtje te dragen.”

Op vrijdag opent de Macom Design Batjeskoers traditioneel de Batjes in samenwerking met de Onafhankelijke Vlaamse Wielerfederatie. “Dit jaar geen ‘gewone’ kermiskoers, maar wel het Belgische kampioenschap”, gaat Stijn Beschuyt verder.

Ook de #BatjesloopZedelgem2022 wordt opnieuw georganiseerd. Start en aankomst zijn voorzien op het schoolplein. Wie zin heeft om in het verkeersvrije Zedelgem tegoare een rondje van 5 km of 10 km te lopen kan dat op zaterdagnamiddag. Ook voor de kinderen is er een kidsrun.

Festivalplein

“Het schoolplein wordt opnieuw een waar festivalplein. Op vrijdagavond starten we met coverbands Blue Thrill en De Toâpe Geraapte en sluiten we af met een traditie die terugkeert van vroeger, zij het nu een openluchtfuif met DJ Bolle en DJ BPM. Op zaterdag is er animatie van Komtuveu met aansluitend een kinderfuif. ‘s Avonds treden de groepen Studio Banaal en U2Be op, gevolgd door een set van DJ Cyrix.”

“Op zondag genieten we vanaf 12 uur van een natje en een droogje op het schoolplein om vanaf 14 uur te luisteren naar een Taptoe van Kunst en Vermaak. Die start aan het woonzorgcentrum Klaverveld en sluit na een optocht door het dorp af op het plein. Tijdens de braderie zijn er optredens van The Spotlights en Kartje Kilo en de avond zetten we in met een optreden van KovVer om vervolgens af te sluiten met DUST. Onze eigen Zedelgemse huis-DJ Music Master Ward zal de Batjes afsluiten.”

Tradities in ere houden

Volgens de traditie worden dit jaar opnieuw de avondmarkt, de Piconbar en de barbecue georganiseerd. “We breiden het programma uit met een Kubbtornooi, een volwaardig traditioneel dorpsspel met opdrachten, springkastelen en kinderanimatie. Tevens zijn er mooie initiatieven van lokale handelaren. In brasserie Chaplin is er een optreden van Leah Bien en in Cartouche van The Older Brothers.”

“Tijdens het dorpsspel worden doorheen het dorp een aantal opdrachten uitgevoerd bij de Zedelgemse Dorpscommerçanten Ik zou zeggen, maak er tegoare met het gezin of vrienden een leuke wandeltocht van en maak kans op een van de prachtige prijzen die door de deelnemende handelaars aangeboden worden. Deelnemen is volledig gratis.” (BC)

www.zilleghemtegoare.be