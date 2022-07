Zaterdag uitverkocht, camping volzet, topaffiche en topsfeer: Campo Solar wordt weer voltreffer

De organisatoren van Campo Solar verwachten opnieuw een massa volk voor hun grote muziek- en sfeerfeest tussen de maïs, tarwe en zonnebloemen in de Damse polders op 29, 30 en 31 juli. “De dagtickets voor zaterdag zijn allemaal de deur uit”, zegt organisator Karel Standaert.

Na de onverhoopt succesvolle start in de zomer van 2017, toen het nog een gratis festival was, is Campo Solar in korte tijd een echt begrip geworden. Het festival slaagt er ieder jaar in om duizenden bezoekers naar het ruime terrein langs de Pijpeweg in Damme te krijgen. Ook dit jaar wordt er weer een massa volk verwacht.

“De voorverkoop liep heel vlot, zelfs in die mate dat de dagtickets voor zaterdag, de tweede dag dus, al allemaal zijn uitverkocht”, vertelt organisator Karel Standaert. “We houden ons aan het beproefde recept. De maïs, tarwe, zonnebloemen en bloemenweide vormen dus opnieuw het feeërieke kader waarin de bezoekers kunnen wegdromen. Maar zoals ieder jaar zorgen we voor wat nieuwe elementen waarmee we onze bezoekers verrassen. Ik verklap niet graag veel op voorhand, maar er is een nieuwe, hoge uitkijkplaats en er is ook een hoge overdekte stage, voor de deejays en het publiek dat misschien eens de schaduw wil opzoeken, of om te schuilen voor regenweer – dat hopelijk uitblijft.”

Zoals ieder jaar zijn er weer nieuwe, verrassende elementen

“Wat zeker terugkomt, is de ‘kids corner’ voor gezinnen met kinderen. Natuurlijk zijn er ook weer eetstandjes en we breiden het aantal zelfs gevoelig uit. Ook de bloemenweide komt terug, nog groter dan voorheen.”

Grootste nieuwigheid is dat er voor het eerst ook kampeermogelijkheid is bij het festival: voor zowel campers, caravans als tentjes wordt een deel van het terrein ingericht, met alle sanitaire voorzieningen en elektrische aansluitingen. “We spelen hiermee duidelijk in op een vraag, want alle plaatsen voor de camping, voor zo’n 750 mensen, zijn uitverkocht”, zegt Karel Standaert.

En dan hebben we het nog niet eens over de affiche van deze editie gehad: met onder meer topnamen als Het Zesde Metaal, ILA (rock), DJ4T4 (de ‘all time party DJ’), Flip Kowlier, Buscemi en zelfs klassieke muziek met Speranza Baroque oogt die alweer bijzonder aantrekkelijk en gevarieerd.