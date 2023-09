Zaterdag tweede editie van Headache Fest

Twee weken na het heel succesvol Rock op het Plein is er zaterdag 2 september in Wervik al een ander festival. Op het zomerplein van het stadsdomein Oosthove in de Speiestraat vindt de tweede editie van Headache Fest plaats. De toegang is gratis. Er treden vier groepen op.

Headeache Fest wordt georganiseerd door Stijn Decoene van Headache Music Agency. Het wordt een avond vol alternatieve en vaak heel erg stevige muziek.

Line up

“We haalden opnieuw alles uit de kast om een leuke, gevarieerde, doch stevige affiche samen te stellen met de lokale knaller O Parleur (18 uur, pretentieloze arrogante rock), Darqo (19.20 uur, doom sludge noise drone – vorig jaar nog op Alcatraz Metal Fest in Kortrijk), Dudsekop (20,40 uur, black metal) en Scrape (22 uur, postpunk noiserock, het nieuwe project van de bandleden van The RG’s). Als absolute en onbetwistbare kers op de taart presenteren we graag Tangled Horns (23.25 uur). Deze band brengt een mix van stoner, rock, garagerock, grunge, spacerock met een zeer alternatieve toets en met een grote dosis humor en zelfrelativering. Dé perfecte afsluiter van een avond vol muziek en plezier.”

Daarna gaat dj Headache nog vol aan de bak en hij zal met een resem stevige songs de afterparty verzorgen. De organisatoren zijn de stad Wervik dankbaar voor de logistieke steun.

O Parleur

De opener O Parleur bestaat uit Tars Valcke, Gwen Temperman en Steve Weemaels. Bassist, pianist en componist Joachim Quartier maakt de cirkel rond. Ze hebben bands als Bluelink en Balthazar op hun palmares. (EDB)