Zanglust in Tielt in The Roaring Twenties

Zoals de traditie het wil verzamelden de leden van het Koninklijke Koor en Orkest Zanglust vzw uit Tielt voor hun jaarlijkse Sint-Ceciliaviering volledig in thematische outfit. Deze keer was het thema The Roaring Twenties.

Het gezelschap dat de voeten onder tafel mocht steken in Villa Kruiscalsyde in Pittem leek dan ook rechtstreeks overgevlogen te zijn uit The Roaring Twenties. Een thema dat niet alleen dienstdeed voor de Ceciliaviering, The Roaring Twenties is ook meteen de titel van het eerstvolgende optreden dat de vereniging op zaterdag 27 april 2024 in het Tieltse Cultureel Centrum geeft.

Nadat voorzitter Philippe Vindevogel iedereen een warm welkom had gegeven en de tijd nam om een groot aantal stille krachten van de vereniging met 135 uitvoerende muzikanten te bedanken, was het tijd om de jubilarissen van 2023 bekend te maken.

Hulde

Dirigent Bart Snauwaert, die door omstandigheden helaas niet aanwezig kon zijn, had voor ieder van hen wel de gepaste omschrijving overgemaakt aan het bestuur. Met zijn woorden als insteek werden de volgende jubilarissen gehuldigd: Veerle Boussier (35 jaar), Hannelore Claeys (35 jaar), Philippe Vindevogel (35 jaar) en Marleen Vermeulen (25 jaar).

Ze kregen uit handen van de burgemeester en de aanwezige schepenen van Tielt een getuigschrift en attentie vanwege de vereniging aangeboden. (WMe)