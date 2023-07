Zanger Aaron Blommaert zet Berenfeesten in Meulebeke in vuur en vlam

De Berenfeesten in Meulebeke mogen meer dan een succes genoemd worden. Het recreatiedomein Ter Borcht kon de grote menigte amper herbergen.

Verantwoordelijk hiervoor was de schitterende affiche met verschillende vedetten. Aaron Blommaert was ongetwijfeld een van de publiekslievelingen. De weide voor het podium was veel te klein voor de 2.500 toeschouwers maar toch kon iedereen zijn of haar vedette horen en misschien ook een glimp opvangen van zijn verschijning. Aaron deed dus wat van hem verwacht werd hij betoverde nogmaals zijn publiek.

(LB)