Zandsculpturenfestival van Middelkerke officieel van start: “We gaan voor een wereldrecord”

Het zandsculpturenfestival van Middelkerke is officieel van start gegaan.Het thema dit jaar is sprookjes.

Van 1 juli tot en met 10 september strijkt het zandsculpturenfestival neer in Middelkerke, en dat voor het derde jaar op rij. Dit jaar kozen de organisatoren voor het thema sprookjes. Het belooft een fabelachtige editie te worden, met maar liefst zes miljoen kilogram zand,verwerkt in 30 sprookjes. Maar er is meer dan dat, veel meer…

Cijfers die tot de verbeelding spreken

Het Zandsculpturenfestival heeft dit jaar een fantasierijk thema. Sprookjes in het zand is sinds 1 juli gestart en opent zijn deuren voor een zomer vol verbazing. Meer dan 30 sprookjesfiguren verrijzen uit meer dan zes miljoen kilogram zand om zo’n 120.000 bezoekers te lokken naar Middelkerke. In totaal gingen zo’n 26 carvers (of sculpteurs) uit tien verschillende landen aan de slag om de hopen zand om te toveren tot buitengewone sculpturen.

Theater in het zand

Er worden niet alleen sprookjes in het zand opgetrokken, er werd ook een heus in- en outdoor theater gebouwd in het zand. Elke dag gaan er meerdere keren kleine theaterstukjes door voor jong en oud, volledig gehuld in de sprookjeswereld.

In samenwerking met theaterproductiehuis De Proefkonijnen komt de sprookjeswereld ook écht tot leven. Op mysterieuze wijze is een aantal sprookjesfiguren vast komen te zitten in het sprookjesboek. Het is aan de kinderen om dit mysterie te ontrafelen en de toverspreuk te vinden die de sprookjesfiguren kan bevrijden.

Luisterverhalen

Wie het festivalterrein betreedt, krijgt de mogelijkheid om met hun smartphone een QR-code te scannen die naar verschillende luisterverhalen doorverwijst. Er zullen tevens audioguides beschikbaar zijn bij de ingang.

De beste comedians vertellen verschillende sprookjes die de bezoeker kan ontdekken in het zand. Onder andere Jens Dendoncker, Lieven Scheire, Guga Baul, Urbanus en Els De Schepper zullen te horen zijn. In totaal spraken maar liefst zeventien bv’s een sprookje in. Bovendien werden er ook drie expliciete (18+) sprookjes ingesproken voor de volwassenen. Zo tracht het festival verschillende lagen aan te brengen en attractief te blijven voor zowel jong als oud.

Wereldrecordpoging

Het festival blijft ook jaar na jaar inzetten op stunts. Vorig jaar haalde de organisatie het Europees kampioenschap Zandsculpturen naar Middelkerke. Dit jaar probeert het Zandsculpturenfestival te gaan voor een wereldrecord: het grootste kasteel ooit gebouwd in Clics bouwstenen. Deze Belgische speelgoed bouwsteentjes, die overigens duurzaam ontwikkeld zijn van 100% gerecycleerd plastic, zullen de basis vormen voor een reusachtig kasteel.

De bouwwerken zijn alvast begonnen en de makers hopen midden juli klaar te zijn. Elke dag wordt er verder gebouwd dus bezoekers kunnen de wereldrecordpoging live aanschouwen tot midden juli. Nadien blijft het kasteel gedurende het festival te bezichtigen tot in september.

Bovendien komt er ook een wensput bij het kasteel te staan, gelinkt aan het goede doel Het Feestvarken. Het Feestvarken voorziet kinderen in armoede van verjaardagscadeaus. Elk kind verdient een fijne verjaardag en daar wil Het Feestvarken graag in voorzien. Elke euro die in de wensput terechtkomt, gaat integraal naar Het Feestvarken.

Never change a winning team

Naast een pak nieuwigheden die dit jaar hun introductie doen, zijn er ook verschillende elementen uit voorbije edities die terugkeren. Zo zal er opnieuw een expo zijn met leuke weetjes rond het thema, zullen er klim- en speelzones zijn voor de jongsten en is er opnieuw een zoektocht. Er werden verschillende letters verstopt in de zandsculpturen. Iedereen krijgt de kans om op zoek te gaan naar alle letters en het magische toverwoord te vinden. Bovendien zit er een ultieme tip verscholen in de voorstelling van het zandtheater.